Семь фруктовых деревьев и кустов, которые стоит высадить уже в ноябре

Посадка деревьев / © Associated Press

Реклама

Ноябрь — идеальное время для посадки фруктовых деревьев и кустарников. Почва еще сохраняет тепло после лета, а сезонные дожди обеспечивают оптимальную влажность, что помогает саженцам укорениться до прихода холодов.

Об этом сообщило издание Express U.S.

Многие садоводы считают, что высаживать фруктовые деревья и кусты стоит весной, однако эксперты отмечают: поздняя осень — не менее благоприятное время. Деревья с открытыми (голыми) корнями лучше всего сажать именно в ноябре, когда они находятся в состоянии покоя. Фруктовые культуры, выращенные в контейнерах, также можно высаживать осенью, при условии, что почва не замерзла и не слишком переувлажнена.

Реклама

Вместе с тем специалисты предостерегают, что нежные или тропические деревья высаживают осенью только в теплых регионах. Если нет возможности обеспечить им постоянное тепло, лучше дождаться весны и высаживать после последних заморозков.

Эксперт по садоводству Дрю Свейнстон советует перед посадкой тщательно подготовить место: удалить сорняки, перекопать почву и добавить органические вещества — компост или хорошо перепревший навоз. При этом не стоит вносить удобрения непосредственно в посадочную яму, ведь это может побудить корни оставаться внутри ограниченного пространства, а не разрастаться в поисках питательных веществ.

Посадочную яму следует делать глубиной, равной размеру корневого кома, но в три раза шире. Если дерево высаживается в контейнер, необходимо выбрать защищенное место, поскольку корни в горшке более чувствительны к холоду. Также важно установить опорный кол, чтобы саженец рос ровно, и после посадки хорошо полить дерево и замульчировать почву для сохранения влаги.

Чтобы предотвратить пересыхание открытых корней до момента посадки, специалисты советуют обернуть их влажной газетной бумагой и полиэтиленом.

Реклама

В перечень лучших культур, которые хорошо приживаются в ноябре, относятся яблони, груши, сливы, вишни, крыжовник, черная смородина и малина.

Яблони — одни из самых популярных деревьев среди садоводов. Существуют тысячи сортов с различными формами, цветами и вкусовыми характеристиками плодов. Дрю Свейнстон советует выбирать сорта, подходящие к местному климату, ведь некоторые из них требуют определенного количества «часов прохлады» для активного плодоношения. Сажать яблони следует в плодородной, хорошо дренированной почве, в месте, защищенном от сильного ветра.

Груши при правильном уходе могут плодоносить десятилетиями. Большинство сортов привиты на подвои, что обеспечивает компактный рост дерева, удобный даже для небольших садов. Хотя существуют самоплодные сорта, лучших результатов можно достичь, если рядом будут расти несколько грушевых деревьев. Важно помнить, что груши срывают несколько недозрелыми, а созревают они уже после сбора, в помещении.

Сливовые деревья лучше всего растут на солнечных участках, которые получают не менее шести часов света в день. Они предпочитают влажную, но хорошо дренированную почву. Если во время формирования плодов земля пересыхает, это может негативно повлиять на урожай.

Вишни можно высаживать как отдельно, так и у заборов или стен. Главное — избегать низин, где накапливается холодный воздух, ведь весенние морозы могут повредить цвет.

Крыжовник — крепкий, выносливый куст, который можно сажать с поздней осени до начала зимы.

Черная смородина также хорошо приживается осенью, особенно в виде кустов с голыми корнями, что дает ей преимущество в развитии весной.

Малину высаживают осенью, одновременно устанавливая опоры — столбы или проволоки, к которым позже будут подвязываться побеги. При подготовке участка также рекомендуют внести компост или перепревший навоз, а место выбирать солнечное, защищенное от ветра, с хорошим дренажем.

Посадка фруктовых деревьев и кустов в ноябре позволяет растениям укорениться еще до начала зимы, а весной — активно развиваться и формировать будущий урожай.

Напомним, эксперт по садоводству, раскрыл секрет, что стоит сделать в октябре, чтобы ваши розы были здоровыми в течение холодных сезонов и пышными в следующем году.