Семь модных образов: с чем носить длинный кардиган, чтобы выглядеть стильно

Когда на улице холодно, длинные кардиганы могут стать изюминкой теплого образа. Как выглядеть вкрутую, не пренебрегая при этом комфортом?

Длинный кардиган с яркой водолазкой

Часто длинный кардиган нейтрального цвета выглядит, словно его только что достали из бабушкиного сундука. Если вы не хотите прибавить себе несколько лишних лет, нужно правильно стилизовать эту вещь. К примеру, вместо обычной водолазки выберите яркую. Она поможет создать максимально смелый образ и придаст ему "изюминки".

Белый кардиган с белыми джинсами или брюками.

Даже если вам очень хочется одеваться с ног до головы в темные оттенки, стилисты рекомендуют экспериментировать с другими цветами. Не готовы к смелым образам? Тогда выбирайте белый. Если вы создадите полностью белый образ с джинсами (брюками) и длинным кардиганом, точно получите не один комплимент.

Кардиган в стиле бохо и костюмные брюки

В сезонных коллекциях многих дизайнеров и домов моды можно найти длинные кардиганы в стиле бохо. Дело с этническими мотивами очень круто сочетается с контрастными предметами гардероба. К примеру, попробуйте широкие костюмные штаны. Или можно накинуть кардиган прямо на костюм, если в офисе прохладно. Такой образ точно не останется без внимания.

Длинный кардиган с акцентной юбкой

Образы с длинным кардиганом и юбкой / Фото: Фото из открытых источников

Как красиво носить кардиган, чтобы было стильно, уютно и тепло? Если у вас в шкафу давно висит нарядная юбка, можете попытаться соединить ее с таким приземленным предметом как длинный кардиган. Такой образ можно носить и на работу, и на прогулку и для встречи с подругами в выходные дни.

Длинный кардиган с плиссированной юбкой

Сама по себе плиссированная юбка уже достаточно фактурна, поэтому с ней всегда будет идеально сочетаться что-то максимально простое. Такое как обычный длинный кардиган. Обратите внимание на нейтральные оттенки, например бежевый или серый. А для создания законченного образа добавьте высокие сапоги. Эстетика 70-х годов прошлого столетия станет особой "фишкой".

Кардиган с красивым платьем

Кардиган можно использовать для того, чтобы приземлить вещи, которые кажутся слишком изящными для ежедневного образа. Попробуйте застилизировать элегантное мини-платье или изящную вечернюю модель до пола. А чтобы создать образ в модном стиле гранж, можете добавить к нему тяжелые ботинки.

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