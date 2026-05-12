ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
83
Время на прочтение
2 мин

Семь неприхотливых растений, которые растут сами по себе и не нуждаются в уходе

Хотите, чтобы сад утопал в цветах все лето, но без изнурительного ухода? Это вполне реально.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Комментарии
Неприхотливые растения для лета

Неприхотливые растения для лета / © unsplash.com

Существуют неприхотливые растения для лета, не требующие постоянного полива, подкормки или ежедневного внимания. Более того, часть из них растет даже лучше, если их лишний раз не беспокоить.

Эксперты отмечают: правильно подобранные растения для сада без ухода — это не только об удобстве, но и экономии ресурсов. Такие культуры легко выдерживают жару, хорошо чувствуют себя в сухой почве и помогают значительно снизить расход воды летом.

Вот 7 идеальных вариантов для тех, кто хочет красивый сад без лишних хлопот:

Лаванда

Настоящая классика среди засухоустойчивых растений для сада. Ее насыщенный аромат и нежные фиолетовые соцветия мгновенно придают участку эстетики. Лаванда обожает солнечные места и спокойно переносит длительное отсутствие полива.

Космея

Легкое, воздушное и почти «самодостаточное» растение. Космея без проблем растет даже в бедной почве и принадлежит к цветам, не требующим ухода. Она способна обильно цвести в течение всего лета без вашего вмешательства.

Чернобривцы

Яркие акценты для любого сада. Эти цветы выдерживают жару, засуху и не требуют постоянного внимания. В то же время, они выполняют еще и практическую функцию — помогают отпугивать вредителей.

Папоротники

Идеальное решение для затененных уголков. После того как папоротники приживаются, они почти не нуждаются в уходе. Прекрасно растут во влажных местах и заполняют пространство там, где другие растения не выдерживают условий.

Тимьян

Ароматное и выносливое растение, которое прекрасно чувствует себя даже на бедных почвах. Это один из лучших вариантов, если ищете растения без полива для сада или балкона. Идеально подходит для клумб и горшков.

Розмарин

Солнцелюбивый и устойчивый к засухе. Розмарин не боится жары, не нуждается в частом поливе и после укоренения практически растет сам по себе.

Петунии

Эффектные цветы, создающие яркое летнее настроение. Они хорошо переносят жару и не теряют декоративности даже при минимальном уходе. Идеальный выбор для тех, кто хочет цветы, цветущие все лето без лишних усилий.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
83
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie