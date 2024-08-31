Семь основных дел, что нужно сделать до начала нового сезона: как подготовить свой дом к осени

До нового сезона осталось совсем ничего, а это значит, что нужно провести тщательную уборку дома после лета.

Благодаря уборке вы сможете лучше подготовиться к осеннему времени, у вас будет лучшее представление о том, что вам может понадобиться в следующем сезоне.

Летняя одежда

Конечно, до настоящей прохлады еще несколько недель, но уже стоит просмотреть весь летний гардероб, чтобы провести в нем инвентаризацию. Это поможет вам еще до смены теплой погоды оценить, какую легкую одежду вы носили летом чаще всего. Самое важное, отложить вещи, которых вы даже не затрагивали. Возможно, они уже не подходят к вашей фигуре или не подходят новому стилю. В любом случае с ними лучше расстаться.

Теплая одежда

Если вы храните несезонную одежду в другом месте в своем доме, пришло время, чтобы перебрать и его. Зимние аксессуары, ботинки, свитера, верхняя одежда – все это может занимать много места в шкафу. Поэтому обязательно просмотрите, что у вас есть до нового сезона, что следует выбросить, а что приобрести. Так вы сможете забыть о привычке импульсивно покупать ненужную одежду.

Школьные принадлежности из прошлого сезона

Конечно, школьные принадлежности не вечны. Краски могут засохнуть, ручки прекратить писать, а линейки сломаться. Именно сейчас пора пересмотреть все, выбросить испорченное и выписать перечень вещей, которые необходимо приобрести к новому школьному году. Кое-что, конечно, можно использовать еще раз. К примеру, резинки, пеналы, карандаши, папки.

Детская одежда

Дети растут очень быстро. Не успеваете оглянуться, как ваш малыш уже вырос из той одежды, которую носил буквально несколько месяцев назад. Поэтому именно перед осенним периодом лучшее время, чтобы просмотреть детский гардероб, чтобы посмотреть, в какие вещи они уже не влезут. Если есть одежда в хорошем состоянии, ее можно отдать знакомым или в волонтерские организации. Не забудьте оценить и то, что вам придется приобрести к новому школьному году.

Картонные коробки

У многих украинцев существует привычка хранить картонные коробки, у которых были куплены вещи. Чаще они лежат в гараже или шкафу. Именно в конце лета приходит время, чтобы от них избавиться. Отдайте коробки на переработку или изготовление окопных свечей, которые понадобятся нашим воинам. Следует избегать запасов коробок, только занимающих лишнее место в хранилище.

Сезонный декор

Хотя до праздничной суеты еще добрых три месяца, уже следует перебрать рождественские украшения, чтобы в декабре быть готовым к празднику. Посмотрите, есть ли уже испортившийся декор и нуждающийся в утилизации. Возможно, вы захотите докупить какие-нибудь украшения, чтобы создать уют в своем доме.

Вещи из гаража

Как правило, именно в гараже мы все храним всяческие ненужные вещи. Поэтому следует найти час-два, чтобы убрать в этом помещении еще до начала осенних холодов. Посмотрите, возможно у вас здесь лежит ненужная спортивная утварь, старая бытовая техника, которую уже стоит выбросить, детские игрушки, которые были испорчены годы назад.

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