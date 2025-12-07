Семь полезных привычек для здоровой старости: что советуют эксперты

Старость / © Pexels

Распространенным желанием людей является прожить как можно дольше. Однако эксперты по долголетию советуют позаботиться о состоянии здоровья в старости, чтобы как можно дольше наслаждаться жизнью на склоне лет.

В недавней статье в Huffington Post эксперты по долголетию поделились семью полезными привычками, которых они придерживаются, пишет Daily Mail

Цель в жизни

Первый способ жить лучше и дольше - это иметь цель в жизни.

"Японцы называют это икигай, или "причиной бытия". Цель не обязательно должна быть грандиозной или меняющей мир. Ее можно найти в небольших, но значимых занятиях, таких как уход за садом, уход за домашним любимцем, укрепление отношений или вклад в развитие вашей общины", - говорит доктор Эрин Мартинес, доцент Канзасского государственного университета, которая специализируется на здоровом старении.

Исследование, опубликованном в Американском журнале гериатрической психиатрии, обнаружило, что люди, которые имеют цель в жизни, на 28 процентов реже имеют когнитивные нарушения, включая деменцию.

Поддержание социальных связей

Поддержание социальных связей помогает предотвратить когнитивный спад.

Несколько исследований показали, что социальная изоляция вызывает потерю памяти у пожилых людей и может привести к деменции.

Другие исследования показали, что постоянное ощущение одиночества в долгосрочной перспективе может буквально уменьшать мозг.

Зато исследование Гарварда, которое проводится уже более 87 лет, показало, что качество отношений является сильнейшим предиктором долгой, счастливой и здоровой жизни.

Отношения с людьми разного возраста

Также для здоровья полезно иметь связи с людьми разного возраста.

По словам доктора Мартинес, это может включать "наставничество молодежи, обучение у старших людей или просто общение с соседями разного возраста".

"Эти взаимодействия поддерживают острый ум, широкий кругозор и сильное чувство принадлежности", - говорит она.

И это подтверждено наукой. Исследование 2021 года показало, что это улучшило физическое и психическое здоровье, социальные навыки и отношения всех участников.

Избегание рискованного поведения

Давно известно, что такие привычки, как курение, употребление алкоголя, наркотиков и невнимательное управление транспортным средством, могут увеличить риск преждевременной смерти.

"Поведение с низким уровнем риска является самым большим фактором исключительной продолжительности жизни, как показывают долгосрочные когортные исследования", - сказал доктор Дуглас Воган, директор Института долголетия Поточнака при Медицинской школе Файнберга Северо-Западного университета, я

Исследование 2012 года показало, что здоровый профиль с низким риском по сравнению с высоким профилем риска и нездоровым образом жизни может добавить пять лет к жизни женщин и шесть к мужчинам.

Волонтёрство

Полезным является также пожертвование своего времени, навыков и энергии чему-то, что вам небезразлично.

"Волонтерство создает социальные связи, поощряет физическую активность и способствует ощущению цели, что напрямую противодействует одиночеству и депрессии", - сказал доктор Мартинес.

Исследования постоянно показывают, что люди, которые занимаются волонтерством, как правило, живут дольше и сообщают о более высоком уровне счастья и самореализации в любом возрасте.

Главное - найти способ помочь своей общине, который соответствует вашим личным интересам и ценностям.

Режим питания

Не только диета, которая включает определенные продукты, но и время суток, когда вы едите, также имеет значение.

Это подчеркивает доктор Себастьян Брандхорст, доцент Школы геронтологии имени Леонарда Дэвиса при Университете Южной Калифорнии.

Он объяснил диету с ограничением во времени - тип периодического голодания, когда люди съедают всю свою пищу в течение определенного количества часов.

"Например: первый прием пищи - который определяется как потребление калорий, поэтому кофе со сливками и сахаром точно учитывается - в 8 утра и последний прием калорий в 18:00", - сказал доктор Брандхорст.

Этот простой режим питания согласовывает функцию пищеварения с другими системными сигналами, такими как сон, что обеспечивает преимущества для здоровья, такие как потеря веса, улучшение здоровья сердца и регулирование уровня сахара в крови.

Хотя некоторые предлагают есть в течение восьми- или десятичасового окна, тревожные исследования связывают восьмичасовой временной интервал с более высоким риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 91 процент.

Постоянный график сна

Важно высыпаться, потому что "сон - это программа восстановления организма", - сказал доктор Воган.

Однако, он добавил, что важно придерживаться последовательного графика сна.

Это потому, что, по его словам, "стабильное время и качество сна восстанавливают метаболический баланс, сохраняют функцию сосудов и стабилизируют иммунную сигнализацию".

"Хронически короткий или неравномерный сон ускоряет биологические маркеры старения, такие как эпигенетический дрейф и инсулинорезистентность, тогда как стабильный циркадный ритм связан с более здоровыми траекториями жизни", - добавил доктор Воган.

Национальная служба здравоохранения (NHS) утверждает, что здоровый взрослый человек должен спать от семи до девяти часов каждую ночь.

Исследования показали, что плохой сон в долгосрочной перспективе увеличивает риск высокого кровяного давления, диабета, ожирения, депрессии, инфаркта и инсульта.

