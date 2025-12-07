- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 606
- Время на прочтение
- 4 мин
Семь полезных привычек для здоровой старости: что советуют эксперты
Сохранить здоровье в старости можно, если придерживаться нескольких простых рекомендаций.
Распространенным желанием людей является прожить как можно дольше. Однако эксперты по долголетию советуют позаботиться о состоянии здоровья в старости, чтобы как можно дольше наслаждаться жизнью на склоне лет.
В недавней статье в Huffington Post эксперты по долголетию поделились семью полезными привычками, которых они придерживаются, пишет Daily Mail
Цель в жизни
Первый способ жить лучше и дольше - это иметь цель в жизни.
"Японцы называют это икигай, или "причиной бытия". Цель не обязательно должна быть грандиозной или меняющей мир. Ее можно найти в небольших, но значимых занятиях, таких как уход за садом, уход за домашним любимцем, укрепление отношений или вклад в развитие вашей общины", - говорит доктор Эрин Мартинес, доцент Канзасского государственного университета, которая специализируется на здоровом старении.
Исследование, опубликованном в Американском журнале гериатрической психиатрии, обнаружило, что люди, которые имеют цель в жизни, на 28 процентов реже имеют когнитивные нарушения, включая деменцию.
Поддержание социальных связей
Поддержание социальных связей помогает предотвратить когнитивный спад.
Несколько исследований показали, что социальная изоляция вызывает потерю памяти у пожилых людей и может привести к деменции.
Другие исследования показали, что постоянное ощущение одиночества в долгосрочной перспективе может буквально уменьшать мозг.
Зато исследование Гарварда, которое проводится уже более 87 лет, показало, что качество отношений является сильнейшим предиктором долгой, счастливой и здоровой жизни.
Отношения с людьми разного возраста
Также для здоровья полезно иметь связи с людьми разного возраста.
По словам доктора Мартинес, это может включать "наставничество молодежи, обучение у старших людей или просто общение с соседями разного возраста".
"Эти взаимодействия поддерживают острый ум, широкий кругозор и сильное чувство принадлежности", - говорит она.
И это подтверждено наукой. Исследование 2021 года показало, что это улучшило физическое и психическое здоровье, социальные навыки и отношения всех участников.
Избегание рискованного поведения
Давно известно, что такие привычки, как курение, употребление алкоголя, наркотиков и невнимательное управление транспортным средством, могут увеличить риск преждевременной смерти.
"Поведение с низким уровнем риска является самым большим фактором исключительной продолжительности жизни, как показывают долгосрочные когортные исследования", - сказал доктор Дуглас Воган, директор Института долголетия Поточнака при Медицинской школе Файнберга Северо-Западного университета, я
Исследование 2012 года показало, что здоровый профиль с низким риском по сравнению с высоким профилем риска и нездоровым образом жизни может добавить пять лет к жизни женщин и шесть к мужчинам.
Волонтёрство
Полезным является также пожертвование своего времени, навыков и энергии чему-то, что вам небезразлично.
"Волонтерство создает социальные связи, поощряет физическую активность и способствует ощущению цели, что напрямую противодействует одиночеству и депрессии", - сказал доктор Мартинес.
Исследования постоянно показывают, что люди, которые занимаются волонтерством, как правило, живут дольше и сообщают о более высоком уровне счастья и самореализации в любом возрасте.
Главное - найти способ помочь своей общине, который соответствует вашим личным интересам и ценностям.
Режим питания
Не только диета, которая включает определенные продукты, но и время суток, когда вы едите, также имеет значение.
Это подчеркивает доктор Себастьян Брандхорст, доцент Школы геронтологии имени Леонарда Дэвиса при Университете Южной Калифорнии.
Он объяснил диету с ограничением во времени - тип периодического голодания, когда люди съедают всю свою пищу в течение определенного количества часов.
"Например: первый прием пищи - который определяется как потребление калорий, поэтому кофе со сливками и сахаром точно учитывается - в 8 утра и последний прием калорий в 18:00", - сказал доктор Брандхорст.
Этот простой режим питания согласовывает функцию пищеварения с другими системными сигналами, такими как сон, что обеспечивает преимущества для здоровья, такие как потеря веса, улучшение здоровья сердца и регулирование уровня сахара в крови.
Хотя некоторые предлагают есть в течение восьми- или десятичасового окна, тревожные исследования связывают восьмичасовой временной интервал с более высоким риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 91 процент.
Постоянный график сна
Важно высыпаться, потому что "сон - это программа восстановления организма", - сказал доктор Воган.
Однако, он добавил, что важно придерживаться последовательного графика сна.
Это потому, что, по его словам, "стабильное время и качество сна восстанавливают метаболический баланс, сохраняют функцию сосудов и стабилизируют иммунную сигнализацию".
"Хронически короткий или неравномерный сон ускоряет биологические маркеры старения, такие как эпигенетический дрейф и инсулинорезистентность, тогда как стабильный циркадный ритм связан с более здоровыми траекториями жизни", - добавил доктор Воган.
Национальная служба здравоохранения (NHS) утверждает, что здоровый взрослый человек должен спать от семи до девяти часов каждую ночь.
Исследования показали, что плохой сон в долгосрочной перспективе увеличивает риск высокого кровяного давления, диабета, ожирения, депрессии, инфаркта и инсульта.
