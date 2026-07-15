Семь растений, которые помогут забыть об осах: что стоит посадить возле дома

Оса. Фото: Alex Blokha/CC BY-SA 3.0

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Осы способны испортить любой отдых на природе, однако некоторые растения могут помочь сделать сад менее привлекательным для этих насекомых. Достаточно посадить их возле террасы, беседки или обеденного стола.

Об этом сообщило издание Blikk.

Одним из таких растений является герань (пеларгония). Она отличается сильным характерным ароматом, который, по данным издания, ос не переносят. В то же время герань доступна в различных ароматических вариантах и может стать не только естественной защитой от насекомых, но и украшением сада или балкона.

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Еще один природный помощник — лаванда. Ее аромат создает приятную атмосферу для людей, однако для ос он неприятен. Именно поэтому растение рекомендуется высаживать рядом с местами отдыха.

Отпугивать насекомых может и перечная мята. Ее насыщенный ментоловый аромат помогает сделать открытое пространство менее привлекательным для ос. Кроме того, листья мяты можно использовать для приготовления домашних лимонадов, коктейлей или чая.

В этот список также входят бархатцы. Эти цветы известны не только своим ярким цветением, но и специфическим запахом, который не нравится осам. Несколько горшков с чернобрывцами возле садового стола могут помочь уменьшить количество нежелательных насекомых, а само растение не требует сложного ухода.

В борьбе с осами может помочь и розмарин. Растение содержит эфирные масла, благодаря которым обладает интенсивным ароматом. В издании отмечается, что сочетание розмарина с лавандой может дать ещё лучший эффект.

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Неожиданно в список попали и листья помидоров. Его характерный запах также считается неприятным для ос. Поэтому несколько кустов томатов могут не только дать урожай, но и помочь сделать сад менее привлекательным для этих насекомых.

Завершает список мелисса лекарственная. Ее мятно-лимонный аромат также не нравится осам. Чтобы растение выделяло больше эфирных масел, рекомендуется слегка размять листья или стебли. После этого мелиссу можно использовать не только для защиты от насекомых, но и добавить в лимонад или заварить как чай.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что правильные действия в первые минуты после укуса пчелыили осы помогут быстро снять отек, нейтрализовать яд и предотвратить тяжелую аллергическую реакцию.

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