Семь рецептов салатов из пекинской капусты на все вкусы и случаи жизни

Нежный салат из "пекинки" считается одним из лучших вариантов легких салатов как для ежедневного потребления, так и на праздник.

Предлагаем вам разные варианты салатов на любой вкус.

Легкий салат из пекинской капусты

Эти салаты из пекинской капусты легки как для употребления, так и в приготовлении. Для них требуется мало продуктов и времени.

Салат из пекинской капусты и кукурузы

Для приготовления вам понадобятся:

капуста пекинская — 250 г,

кукуруза консервированная – 100 г,

огурец свежий – 1 шт.,

яйцо – 1 шт.,

сметана — 50 г,

петрушка свежая – пару веточек,

соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Яйцо отварить вкрутую, почистить, нарезать соломкой.

Пекинскую капусту вымыть, нашинковать тонкими полосками.

Огурец вымыть, порезать соломкой

Петрушку измельчить.

Смешать все ингредиенты, добавить кукурузу. Посолить, поперчить по вкусу и заправить салат сметаной.

Салаты из пекинской капусты

Салат из пекинской капусты, крабовых полочек и французской горчицы.

Ингредиенты:

пекинская капуста – 400 г,

крабовые палочки – 300 г,

болгарский перец – 1 шт,

лук — 1-шт,

йогурт 8-10% или нежирная сметана 10-15%,

французская горчица – 2 ст. ложки,

соль, перец – по вкусу.

Приготовление:

Пекинскую капусту нарезаем продольными кусочками около 1,5-2 см длиной. Высыпаем все в глубокую емкость, в которой все будем перемешивать.

Лук нарезаем тонкими красивыми полукольцами.

Перец нарезаем крупной соломкой. Отправляем перец, лук в пекинскую капусту.

Нарезать крабовые палочки, чтобы получились длинные кусочки.

Аккуратно перемешиваем салат, чтобы капуста не потеряла свою пушистость и хрусткость.

Готовим заправку – смешиваем йогурт, или сметану с французской горчицей. Солим и добавляем черный молотый перец. Заправляем салат.

Праздничный салат из пекинской капусты

Салат из пекинской капусты, креветок и ананаса

Ингредиенты:

пекинская капуста — пол кочана,

коктейльные креветки – 300 г,

крабовые палочки – 200 г,

400 г консервированных ананасов;

3 ст. л домашнего майонеза;

соль по вкусу.

Приготовление:

Нарезаем капусту.

Мелко нарезаем консервированные ананасы и крабовые палочки, добавляем в капусту.

Смешиваем салат с коктейльными креветками.

Заправляем все солью и домашним майонезом.

Салат из пекинской капусты, креветок и ананаса

Как сделать салат из пекинской капусты с сухариками

Простой рецепт салата из пекинской капусты с сухариками

Ингредиенты:

пекинская капуста – 500 г;

филе сваренной или копченой курицы – 150 г,

кукуруза консервированная – 150 г,

огурец свежий – 1 шт,

сухарики – 150-200 г,

сок лимона – 2 ст. ложки,

оливковое масло – 3-4 ст. ложки,

соль, перец – по вкусу.

Сухарики для салата можно купить, а можно сделать самому в духовке.

Для этого нарезать хлеб небольшими кубиками, выложить на противень и прокалить в духовке 10 минут при температуре 160 градусов. Пару ложек оливкового или подсолнечного масла смешать с солью. Выкладываем сухарики в миску с маслом и хорошо перемешиваем. Можно добавить французские или итальянские травы. После этого высыпаем их на противень и отправляем снова в духовку при 160 градусах еще на 10 минут, периодически помешивая.

Приготовление салата:

Филе курицы порезать кубиками.

Свежий огурец вымыть и порезать кубиками.

Пекинскую капусту тонко нашинковать. Все сложить в салатник.

С консервированной кукурузы слить сок и добавить ее в салат. Посолить, поперчить по вкусу.

Заправить оливковым маслом и аккуратно перемешать.

Перед подачей на стол посыпаем его зеленью и добавляем сухарики.

Салаты из пекинской капусты

Салат «Цезарь» с пекинской капустой

Ингредиенты:

куриного филе – 200 г,

пекинская капуста – 300 г,

твердый сыр — 100 г,

сухарики – 80 г,

майонез – 2 ст. л,

чеснок – 1 зубчик,

зелень,

лимон – половина.

Приготовление:

Отварное филе разрезаем вдоль на кусочки.

Тонко нарезаем капусту.

Сыр мелко натираем. Все перемешиваем.

Готовим заправку. Смешиваем выжатый чеснок, майонез, сок лимона, а также рубленую зелень.

Заправляем салат соусом, добавляем сухарики.

Салат из пекинской капусты без майонеза

Этот салат понравится тем, кто ведет здоровый образ жизни, ведь в нем много витаминов и питательных веществ.

Ингредиенты:

пекинская капуста — кочан среднего размера,

красная паприка — одна,

морковь — одна шт,

лук — 1 среднего размера,

оливковое масло – 3 ст л,

рисовый или яблочный уксус – 2 ст.л,

сахар – 1 ст.л,

свежая зелень,

соль – по вкусу.

Приготовление:

Нарезаем пекинскую капусту.

Режем красную паприку на тонкие полоски. Смешиваем все в одной миске.

Морковь нарезаем соломкой, добавляем в салат.

Нарезаем полукольцами лук. Если он слишком горький, можно на минуту залить ее кипятком.

Готовим соус для салата. В миске смешиваем оливковое масло, уксус, сахар, соль и перец. Тщательно все перемешиваем до образования однородной массы – сахар должен полностью раствориться. По желанию сахар можно заменить на мед

Заправляем салат соусом.

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