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Семь рецептов салатов из пекинской капусты на все вкусы и случаи жизни

Семь рецептов салатов из пекинской капусты на все вкусы и случаи жизни

Салаты из пекинской капусты

Рецепты легких салатов из пекинской капусты, праздничных, с сухариками, без майонеза.

Нежный салат из "пекинки" считается одним из лучших вариантов легких салатов как для ежедневного потребления, так и на праздник.

Предлагаем вам разные варианты салатов на любой вкус.

Легкий салат из пекинской капусты

Эти салаты из пекинской капусты легки как для употребления, так и в приготовлении. Для них требуется мало продуктов и времени.

Салат из пекинской капусты и кукурузы

Для приготовления вам понадобятся:

  • капуста пекинская — 250 г,
  • кукуруза консервированная – 100 г,
  • огурец свежий – 1 шт.,
  • яйцо – 1 шт.,
  • сметана — 50 г,
  • петрушка свежая – пару веточек,
  • соль, перец — по вкусу

Приготовление:

  • Яйцо отварить вкрутую, почистить, нарезать соломкой.
  • Пекинскую капусту вымыть, нашинковать тонкими полосками.
  • Огурец вымыть, порезать соломкой
  • Петрушку измельчить.
  • Смешать все ингредиенты, добавить кукурузу. Посолить, поперчить по вкусу и заправить салат сметаной.
Салаты из пекинской капусты / ©
Салаты из пекинской капусты

Салат из пекинской капусты, крабовых полочек и французской горчицы.

Ингредиенты:

  • пекинская капуста – 400 г,
  • крабовые палочки – 300 г,
  • болгарский перец – 1 шт,
  • лук — 1-шт,
  • йогурт 8-10% или нежирная сметана 10-15%,
  • французская горчица – 2 ст. ложки,
  • соль, перец – по вкусу.

Приготовление:

  • Пекинскую капусту нарезаем продольными кусочками около 1,5-2 см длиной. Высыпаем все в глубокую емкость, в которой все будем перемешивать.
  • Лук нарезаем тонкими красивыми полукольцами.
  • Перец нарезаем крупной соломкой. Отправляем перец, лук в пекинскую капусту.
  • Нарезать крабовые палочки, чтобы получились длинные кусочки.
  • Аккуратно перемешиваем салат, чтобы капуста не потеряла свою пушистость и хрусткость.
  • Готовим заправку – смешиваем йогурт, или сметану с французской горчицей. Солим и добавляем черный молотый перец. Заправляем салат.

Праздничный салат из пекинской капусты

Салат из пекинской капусты, креветок и ананаса

Ингредиенты:

  • пекинская капуста — пол кочана,
  • коктейльные креветки – 300 г,
  • крабовые палочки – 200 г,
  • 400 г консервированных ананасов;
  • 3 ст. л домашнего майонеза;
  • соль по вкусу.

Приготовление:

  • Нарезаем капусту.
  • Мелко нарезаем консервированные ананасы и крабовые палочки, добавляем в капусту.
  • Смешиваем салат с коктейльными креветками.
  • Заправляем все солью и домашним майонезом.
Салат из пекинской капусты, креветок и ананаса / ©
Салат из пекинской капусты, креветок и ананаса

Как сделать салат из пекинской капусты с сухариками

Простой рецепт салата из пекинской капусты с сухариками

Ингредиенты:

  • пекинская капуста – 500 г;
  • филе сваренной или копченой курицы – 150 г,
  • кукуруза консервированная – 150 г,
  • огурец свежий – 1 шт,
  • сухарики – 150-200 г,
  • сок лимона – 2 ст. ложки,
  • оливковое масло – 3-4 ст. ложки,
  • соль, перец – по вкусу.

Сухарики для салата можно купить, а можно сделать самому в духовке.

Для этого нарезать хлеб небольшими кубиками, выложить на противень и прокалить в духовке 10 минут при температуре 160 градусов. Пару ложек оливкового или подсолнечного масла смешать с солью. Выкладываем сухарики в миску с маслом и хорошо перемешиваем. Можно добавить французские или итальянские травы. После этого высыпаем их на противень и отправляем снова в духовку при 160 градусах еще на 10 минут, периодически помешивая.

Приготовление салата:

  • Филе курицы порезать кубиками.
  • Свежий огурец вымыть и порезать кубиками.
  • Пекинскую капусту тонко нашинковать. Все сложить в салатник.
  • С консервированной кукурузы слить сок и добавить ее в салат. Посолить, поперчить по вкусу.
  • Заправить оливковым маслом и аккуратно перемешать.
  • Перед подачей на стол посыпаем его зеленью и добавляем сухарики.
Салаты из пекинской капусты / ©
Салаты из пекинской капусты

Салат «Цезарь» с пекинской капустой

Ингредиенты:

  • куриного филе – 200 г,
  • пекинская капуста – 300 г,
  • твердый сыр — 100 г,
  • сухарики – 80 г,
  • майонез – 2 ст. л,
  • чеснок – 1 зубчик,
  • зелень,
  • лимон – половина.

Приготовление:

  • Отварное филе разрезаем вдоль на кусочки.
  • Тонко нарезаем капусту.
  • Сыр мелко натираем. Все перемешиваем.
  • Готовим заправку. Смешиваем выжатый чеснок, майонез, сок лимона, а также рубленую зелень.
  • Заправляем салат соусом, добавляем сухарики.

Салат из пекинской капусты без майонеза

Этот салат понравится тем, кто ведет здоровый образ жизни, ведь в нем много витаминов и питательных веществ.

Ингредиенты:

  • пекинская капуста — кочан среднего размера,
  • красная паприка — одна,
  • морковь — одна шт,
  • лук — 1 среднего размера,
  • оливковое масло – 3 ст л,
  • рисовый или яблочный уксус – 2 ст.л,
  • сахар – 1 ст.л,
  • свежая зелень,
  • соль – по вкусу.

Приготовление:

  • Нарезаем пекинскую капусту.
  • Режем красную паприку на тонкие полоски. Смешиваем все в одной миске.
  • Морковь нарезаем соломкой, добавляем в салат.
  • Нарезаем полукольцами лук. Если он слишком горький, можно на минуту залить ее кипятком.
  • Готовим соус для салата. В миске смешиваем оливковое масло, уксус, сахар, соль и перец. Тщательно все перемешиваем до образования однородной массы – сахар должен полностью раствориться. По желанию сахар можно заменить на мед
  • Заправляем салат соусом.

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