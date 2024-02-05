Семь рецептов салатов из пекинской капусты на все вкусы и случаи жизни

Рецепты легких салатов из пекинской капусты, праздничных, с сухариками, без майонеза.
Нежный салат из "пекинки" считается одним из лучших вариантов легких салатов как для ежедневного потребления, так и на праздник.
Предлагаем вам разные варианты салатов на любой вкус.
Легкий салат из пекинской капусты
Эти салаты из пекинской капусты легки как для употребления, так и в приготовлении. Для них требуется мало продуктов и времени.
Салат из пекинской капусты и кукурузы
Для приготовления вам понадобятся:
- капуста пекинская — 250 г,
- кукуруза консервированная – 100 г,
- огурец свежий – 1 шт.,
- яйцо – 1 шт.,
- сметана — 50 г,
- петрушка свежая – пару веточек,
- соль, перец — по вкусу
Приготовление:
- Яйцо отварить вкрутую, почистить, нарезать соломкой.
- Пекинскую капусту вымыть, нашинковать тонкими полосками.
- Огурец вымыть, порезать соломкой
- Петрушку измельчить.
- Смешать все ингредиенты, добавить кукурузу. Посолить, поперчить по вкусу и заправить салат сметаной.
Салат из пекинской капусты, крабовых полочек и французской горчицы.
Ингредиенты:
- пекинская капуста – 400 г,
- крабовые палочки – 300 г,
- болгарский перец – 1 шт,
- лук — 1-шт,
- йогурт 8-10% или нежирная сметана 10-15%,
- французская горчица – 2 ст. ложки,
- соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
- Пекинскую капусту нарезаем продольными кусочками около 1,5-2 см длиной. Высыпаем все в глубокую емкость, в которой все будем перемешивать.
- Лук нарезаем тонкими красивыми полукольцами.
- Перец нарезаем крупной соломкой. Отправляем перец, лук в пекинскую капусту.
- Нарезать крабовые палочки, чтобы получились длинные кусочки.
- Аккуратно перемешиваем салат, чтобы капуста не потеряла свою пушистость и хрусткость.
- Готовим заправку – смешиваем йогурт, или сметану с французской горчицей. Солим и добавляем черный молотый перец. Заправляем салат.
Праздничный салат из пекинской капусты
Салат из пекинской капусты, креветок и ананаса
Ингредиенты:
- пекинская капуста — пол кочана,
- коктейльные креветки – 300 г,
- крабовые палочки – 200 г,
- 400 г консервированных ананасов;
- 3 ст. л домашнего майонеза;
- соль по вкусу.
Приготовление:
- Нарезаем капусту.
- Мелко нарезаем консервированные ананасы и крабовые палочки, добавляем в капусту.
- Смешиваем салат с коктейльными креветками.
- Заправляем все солью и домашним майонезом.
Как сделать салат из пекинской капусты с сухариками
Простой рецепт салата из пекинской капусты с сухариками
Ингредиенты:
- пекинская капуста – 500 г;
- филе сваренной или копченой курицы – 150 г,
- кукуруза консервированная – 150 г,
- огурец свежий – 1 шт,
- сухарики – 150-200 г,
- сок лимона – 2 ст. ложки,
- оливковое масло – 3-4 ст. ложки,
- соль, перец – по вкусу.
Сухарики для салата можно купить, а можно сделать самому в духовке.
Для этого нарезать хлеб небольшими кубиками, выложить на противень и прокалить в духовке 10 минут при температуре 160 градусов. Пару ложек оливкового или подсолнечного масла смешать с солью. Выкладываем сухарики в миску с маслом и хорошо перемешиваем. Можно добавить французские или итальянские травы. После этого высыпаем их на противень и отправляем снова в духовку при 160 градусах еще на 10 минут, периодически помешивая.
Приготовление салата:
- Филе курицы порезать кубиками.
- Свежий огурец вымыть и порезать кубиками.
- Пекинскую капусту тонко нашинковать. Все сложить в салатник.
- С консервированной кукурузы слить сок и добавить ее в салат. Посолить, поперчить по вкусу.
- Заправить оливковым маслом и аккуратно перемешать.
- Перед подачей на стол посыпаем его зеленью и добавляем сухарики.
Салат «Цезарь» с пекинской капустой
Ингредиенты:
- куриного филе – 200 г,
- пекинская капуста – 300 г,
- твердый сыр — 100 г,
- сухарики – 80 г,
- майонез – 2 ст. л,
- чеснок – 1 зубчик,
- зелень,
- лимон – половина.
Приготовление:
- Отварное филе разрезаем вдоль на кусочки.
- Тонко нарезаем капусту.
- Сыр мелко натираем. Все перемешиваем.
- Готовим заправку. Смешиваем выжатый чеснок, майонез, сок лимона, а также рубленую зелень.
- Заправляем салат соусом, добавляем сухарики.
Салат из пекинской капусты без майонеза
Этот салат понравится тем, кто ведет здоровый образ жизни, ведь в нем много витаминов и питательных веществ.
Ингредиенты:
- пекинская капуста — кочан среднего размера,
- красная паприка — одна,
- морковь — одна шт,
- лук — 1 среднего размера,
- оливковое масло – 3 ст л,
- рисовый или яблочный уксус – 2 ст.л,
- сахар – 1 ст.л,
- свежая зелень,
- соль – по вкусу.
Приготовление:
- Нарезаем пекинскую капусту.
- Режем красную паприку на тонкие полоски. Смешиваем все в одной миске.
- Морковь нарезаем соломкой, добавляем в салат.
- Нарезаем полукольцами лук. Если он слишком горький, можно на минуту залить ее кипятком.
- Готовим соус для салата. В миске смешиваем оливковое масло, уксус, сахар, соль и перец. Тщательно все перемешиваем до образования однородной массы – сахар должен полностью раствориться. По желанию сахар можно заменить на мед
- Заправляем салат соусом.
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