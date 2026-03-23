Семь садовых растений, которые, как магнит, притягивают шершней: садоводы делают эту ошибку каждый год

Растения, привлекающие шершни / © Pixabay

Реклама

Кроме того, шершни вредят и самому саду: они уничтожают урожай и часто нападают на пчел, которые играют ключевую роль в опылении растений.

Специалисты и опытные садоводы подчеркивают: некоторые растения буквально привлекают шершней своим ароматом или сладкими плодами. Поэтому их лучше не высаживать рядом с домом или местами отдыха.

Растения, которые привлекают шершней

Сирень

Сирень — одно из любимых растений шершней. Кусты этого цветущего дерева часто сажают около дома ради яркого цветения и приятного аромата. Однако именно запах цветов может привлекать опасных насекомых.

Реклама

Плодовые деревья

Владельцам фруктовых садов следует быть особенно осторожными. Шершни обожают сладкие плоды, особенно если они перезревают. Чаще всего насекомые собираются около:

яблонь;

груш;

слив;

вишен.

Падалица, лежащая на земле, может стать настоящим магнитом для шершней.

Виноград

Грозди винограда также привлекают шершней. При сборе ягод следует быть внимательными, ведь насекомые могут находиться прямо среди плодов.

Подсолнечник

Еще одно растение, которое часто притягивает шершней — подсолнечник. Его нектар и семена не остаются незамеченными этими насекомыми.

Реклама

Растения, которые отпугивают шершней

К счастью, существуют растения, запах которых шершни не переносят. Многие садоводы используют их как естественный способ защиты сада.

Чернобривцы

Особенно эффективны чернобривцы. Считается, что их аромат отпугивает многих вредителей, поэтому эти цветы часто сажают между грядками с овощами.

Другие растения-защитники

В список «неприятных» для шершней запахов входят:

мята;

полынь;

базилик;

тимьян (тимьян);

майоран;

пижма;

журавец (герань);

анютины глазки (фиалка ветроглаза).

Эти растения можно высаживать рядом с террасой, беседкой или между грядками, чтобы снизить вероятность появления шершней в саду.