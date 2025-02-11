Семь секретов счастья для людей за 60, чтобы иметь полноценную и наполненную радостью жизнь

Забота о своем долголетии сочетает в себе некоторые правила и запреты, которые следует соблюдать, чтобы чувствовать себя комфортно и наслаждаться каждым мгновением своего бытия.
Психологи рекомендуют людям пожилого возраста завести несколько полезных привычек, чтобы жить активной полноценной жизнью.
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- Гормон счастья. Дофамин обладает прекрасным омолаживающим эффектом. Эксперты рекомендуют радоваться простым вещам и наслаждаться каждым днем своей жизни.
- Отказ от искусственной красоты. Психологи не советуют злоупотреблять уколами красоты либо операциями. Ибо каждая новая маленькая морщина будет приносить разочарование и портить настроение. Следует принять тот факт, что наше тело стареет, мы можем только его поддерживать, чтобы оно не болело.
- Хобби и досуг. Обязательно нужно найти то дело, которое будет увлекать и греть душу. Можно записаться на кружки или спорт, где вы найдете друзей по интересам, с которыми непременно будет интересно и весело.
- Стоит забыть прошлые невзгоды. Если в жизни что-то не сложилось, не следует себя обвинять из-за этого. Позвольте себе жить полной жизнью.
- Не контролируйте взрослых детей. Займитесь своим благополучием, наконец-то настало для этого время, которое смело можно посвятить себе. Вы ведь этого заслужили.
- Разнообразное меню. Еда должна быть не только полезной, но и вкусной. Позвольте себе пробовать все, что вам хочется. Однако следует помнить, что организм в таком возрасте снижает свою сопротивляемость болезням, поэтому употребляйте только качественные продукты.
- Немного лени. Никуда не торопитесь, старайтесь больше времени проводить наедине с собой. Это позволит наполниться и отдохнуть. Больше гуляйте на свежем воздухе, психологи также советуют завести домашнего питомца.
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