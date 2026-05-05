Семь средств для уборки, которые категорически запрещено выбрасывать в обычный мусорник: советы экспертов

Весенняя уборка часто заканчивается ревизией кухонных шкафов, но эксперты по утилизации отходов предупреждают: популярные средства бытовой химии могут быть смертельно опасны, если попадут в мусорный бак.

Специалисты компании BusinessWaste.co.uk назвали перечень продуктов, требующих специальной переработки из-за содержания токсичных и коррозионных веществ, передает The Mirror.

Что нельзя выбрасывать в помойку?

Большинство средств борьбы с жиром, бактериями или накипью содержат агрессивные химикаты. При смешивании в мусоровозе они могут вызвать опасные реакции, пожары или отравить окружающую среду.

В список «запрещенных» попали:

Средства на основе хлора (отбеливатели) — агрессивные вещества, выделяющие токсичные пары. Очистители для духовок содержат щелочи, разъедающие поверхности и кожу. Средства для прочистки труб — одни из самых опасных реактивов в быту. Дезинфекторы и антибактериальные спреи — при попадании в почву уничтожают полезную микрофлору. Средства для полирования пола и снятия лака — легковоспламеняющиеся вещества. Аэрозольные баллончики, если они не пустые (могут взорваться под давлением). Любые средства с маркировкой «токсично», «вредно» или «раздражитель».

Как правильно утилизировать бытовую химию?

Эксперт по управлению отходами Марк Холл отмечает: «Многие ошибочно считают, что магазинные товары безопасны для домашней утилизации, но это не так».

Главные правила безопасности:

Не выливайте остатки раковины: Химикаты могут повредить трубы и загрязнить систему водоснабжения.

Используйте до конца: Лучший способ избавиться от средства — использовать его по назначению.

Сдавайте в пункты сбора: Остатки агрессивной химии следует передавать центрам сбора опасных отходов.

Пустая тара — в переработку: Пластиковые бутылки от моющих средств можно выбрасывать в бак для пластика только при условии, что они полностью пусты и тщательно промыты.

Что по поводу влажных салфеток и упаковки?

Даже если на упаковке салфеток указано, что их можно смывать в унитаз, эксперты советуют этого не делать. Они не растворяются, как туалетная бумага, и должны идти к общему мусору. Так же в общий бак попадает картон, если он загрязнен жиром или остатками химии — такое сырье уже невозможно переработать.

