- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 164
- Время на прочтение
- 2 мин
Семь средств для уборки, которые категорически запрещено выбрасывать в обычный мусорник: советы экспертов
Эксперты предупредили об опасности неправильной утилизации отбеливателей, чистящих труб и аэрозолей, которые из-за своего химического состава нуждаются в специальной переработке.
Весенняя уборка часто заканчивается ревизией кухонных шкафов, но эксперты по утилизации отходов предупреждают: популярные средства бытовой химии могут быть смертельно опасны, если попадут в мусорный бак.
Специалисты компании BusinessWaste.co.uk назвали перечень продуктов, требующих специальной переработки из-за содержания токсичных и коррозионных веществ, передает The Mirror.
Что нельзя выбрасывать в помойку?
Большинство средств борьбы с жиром, бактериями или накипью содержат агрессивные химикаты. При смешивании в мусоровозе они могут вызвать опасные реакции, пожары или отравить окружающую среду.
В список «запрещенных» попали:
Средства на основе хлора (отбеливатели) — агрессивные вещества, выделяющие токсичные пары.
Очистители для духовок содержат щелочи, разъедающие поверхности и кожу.
Средства для прочистки труб — одни из самых опасных реактивов в быту.
Дезинфекторы и антибактериальные спреи — при попадании в почву уничтожают полезную микрофлору.
Средства для полирования пола и снятия лака — легковоспламеняющиеся вещества.
Аэрозольные баллончики, если они не пустые (могут взорваться под давлением).
Любые средства с маркировкой «токсично», «вредно» или «раздражитель».
Как правильно утилизировать бытовую химию?
Эксперт по управлению отходами Марк Холл отмечает: «Многие ошибочно считают, что магазинные товары безопасны для домашней утилизации, но это не так».
Главные правила безопасности:
Не выливайте остатки раковины: Химикаты могут повредить трубы и загрязнить систему водоснабжения.
Используйте до конца: Лучший способ избавиться от средства — использовать его по назначению.
Сдавайте в пункты сбора: Остатки агрессивной химии следует передавать центрам сбора опасных отходов.
Пустая тара — в переработку: Пластиковые бутылки от моющих средств можно выбрасывать в бак для пластика только при условии, что они полностью пусты и тщательно промыты.
Что по поводу влажных салфеток и упаковки?
Даже если на упаковке салфеток указано, что их можно смывать в унитаз, эксперты советуют этого не делать. Они не растворяются, как туалетная бумага, и должны идти к общему мусору. Так же в общий бак попадает картон, если он загрязнен жиром или остатками химии — такое сырье уже невозможно переработать.
Раньше мы писали о том, как навсегда избавиться от плесени в стиральной машине.