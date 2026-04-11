Семь средств, которыми никогда нельзя чистить деревянный пол: советы профессионалов по уходу за паркетом

Неправильные средства для чистки деревянного пола или даже чрезмерное использование воды могут привести к серьезным повреждениям: искривлению досок, потере блеска, появлению царапин и расслоению покрытия.

В RealSimple собрали советы экспертов по уборке, которые рассказали, чего категорически не стоит использовать для ухода за паркетом, чтобы деревянный пол оставался идеальным, чистым и без повреждений.

Избыток воды — главный враг деревянного пола

Самая распространенная ошибка при мойке паркета — избыточное количество воды. Слишком мокрая швабра может серьезно испортить древесину.

Дерево имеет пористую структуру и легко впитывает влагу. Поэтому оно со временем может набухать, деформироваться и терять форму.

Вместо мокрой уборки лучше использовать слегка влажную микрофибровую швабру и минимальное количество специального средства для деревянных полов. Это поможет избежать искажения и появления плесени.

Обычные швабры и слишком влажная уборка

Традиционные веревочные швабры не подходят для паркета, поскольку они содержат слишком много воды. Это повышает риск повреждения древесины.

Также осторожно следует использовать паровые швабры — избыток пара фактически означает излишнюю влагу на полу.

Специалисты советуют выбирать плоские микрофибровые швабры, позволяющие контролировать уровень влаги. Если пол остается влажным после уборки, его следует дополнительно протереть сухой салфеткой.

Отбеливатель и средства на основе аммиака

Агрессивная химия — один из самых вредных врагов деревянного покрытия. Средства с отбеливателем или аммиаком могут разрушить защитный слой, обесцвечивать поверхность и сделать пол уязвимым к царапинам.

Такие вещества постепенно «вымывают» структуру древесины и портят ее внешний вид.

Для регулярного ухода за паркетом лучше использовать деликатные, рН-нейтральные средства для деревянных полов.

Мыло на основе растительных масел

Масляные моющие средства кажутся натуральными, но на самом деле они могут оставлять липкий налет на поверхности.

Этот налет притягивает пыль, делает пол скользким и со временем портит его покрытие.

Вместо этого лучше использовать специальные средства по уходу за деревянным полом без жирных компонентов и остатков.

Уксус — популярное, но опасное средство

Несмотря на популярность в домашней уборке, уксус не подходит для мытья паркета. Его высокая кислотность постепенно разрушает защитное покрытие древесины.

В результате пол теряет блеск и становится тусклым.

Вместо уксуса следует выбирать мягкие pH-нейтральные средства или специальные растворы для деревянных полов.

Жесткие губки и абразивные щетки

Металлические губки, жесткие щетки и абразивные материалы могут оставлять царапины, которые невозможно полностью устранить.

Такие повреждения не только портят внешний вид, но и уменьшают срок службы паркета.

Для безопасной уборки лучше использовать мягкие салфетки из микрофибры и пылесос перед влажной мойкой.

Средства для блеска с воском

Многие средства для «идеального блеска» содержат воск, постепенно накапливающийся на поверхности пола.

С течением времени этот слой желтеет, притягивает грязь и становится сложным для удаления без агрессивной химии, которая может повредить дерево.

Вместо восковых средств лучше регулярно ухаживать за паркетом и полировать его сухой микрофиброй.