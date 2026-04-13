Семь вещей, которые ни в коем случае нельзя стирать в машине: испортите бытовую технику и одежду

Даже самая современная стиральная машина имеет свои ограничения. Часто самое неправильное использование техники становится причиной ее поломки или порчи вещей. Некоторые предметы не предназначены для машинной стирки, хотя на первый взгляд могут казаться безопасными. Чтобы избежать дорогостоящего ремонта и сохранить одежду, следует знать эти нюансы.

Обувь из кожи и с жесткой подошвой. Кожаная обувь очень чувствительна к влаге и механическому воздействию. Во время стирки она теряет форму, может расклеиться или потрескаться. Жесткая подошва создает сильные ушибы, что со временем приводит к микроповреждениям техники. Даже если машина выдержит, сама обувь почти гарантированно станет непригодной для ношения.

Подушки с натуральным наполнителем. Перья и пух при намокании сбиваются в плотные комки, которые практически невозможно равномерно высушить в домашних условиях. Внутри может оставаться влага, что приводит к появлению неприятного запаха или даже плесени. Кроме того, такая подушка теряет свою форму и перестает выполнять свою функцию.

Вещи с большим количеством металлических деталей. Одежда с заклепками, массивными молниями или декоративными элементами может повредить барабан при вращении. Металл трется о поверхность, оставляя царапины, а иногда и вызывает деформацию внутренних деталей. К тому же, сами украшения могут оторваться и застрять в фильтре или насосе.

Ковры с резиновой основой. Резиновая подложка под воздействием воды и вращения начинает разрушаться. Частицы резины отслаиваются и попадают в систему машины, забивая фильтры и шланги. Это одна из самых частых причин поломок, требующих дорогостоящего ремонта. Кроме этого, сам ковер после такой стирки теряет форму и антискользящие свойства.

Большие пледы и одеяла. Объемные вещи впитывают большое количество воды и становятся очень тяжелыми. Это создает чрезмерную нагрузку на барабан и двигатель. Машина начинает работать с перегрузкой, что сокращает ее ресурс или даже приводит к поломке. Кроме того, такие вещи часто плохо выполаскиваются и остаются влажными внутри.

Одежда с сильными загрязнениями. Песок и мелкие камешки действуют как абразив. Они попадают в барабан и внутренние механизмы, постепенно повреждая их. Со временем это может привести к появлению шума, износу деталей и даже выходу машины из строя. Перед стиркой такие вещи обязательно нужно очищать вручную.