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Семь женских привычек, которые снижают интерес мужчин: большинство девушек делают это бессознательно
Конечно, в отношениях не может быть все идеально. Однако иногда мы, сами того не осознавая, создаем дополнительное напряжение. Есть некоторые шаблоны поведения, которые не сближают, а, напротив, отталкивают.
Психологи назвали семь наиболее распространенных моделей поведения женщин, которые медленно, но уверенно могут разрушить заинтересованность мужчин. Причем большинство девушек поступают так бессознательно.
Постоянный контроль без доверия к партнеру
Конечно, в партнерстве нужно внимание, однако не чрезмерный контроль, ощущаемый как душение. Женщины часто начинают следить за своими мужчинами, проверяя мессенджеры, требуя объяснения, звоня по телефону каждый час и т.д. В такие моменты мужчины теряют чувство свободы. А это впоследствии перерастает в желание убежать из-за внутреннего напряжения. Помните, что любые отношения — это безопасное пространство, а не контроль.
Общение через жалобы
Сложные дни бывают у каждого человека, и это нормально, когда мы хотим поделиться с партнером своим переживанием. Однако, очень часто общение сводится только к возмущениям, сетованиям и недовольству жизнью. Впоследствии ваш партнер начинает воспринимать отношения как эмоциональное бремя, которое очень сильно истощает. Помните, что отношения должны стать местом взаимной поддержки, а не стрессом. Мужчины, как и женщины, ищут место, где им будет тепло и уютно.
Обесценение жестов, стараний
Мужчин демотивирует, когда даже мелкие инициативы с их стороны не получают одобрения. Если вы часто говорите своему партнеру “Да что ты здесь такого тяжелого сделал”, то они превращают его усилия в нечто бесполезное и незаметное. Помните, что в отношениях даже незначительная благодарность или теплая улыбка способны вдохновить что-то большее.
В общении заметен эгоцентризм
Это сказывается на том, что все разговоры сводятся только к конкретному человеку (вас), его целям и чувствам, а партнер остается неким “фоном”. Такие моменты возникает ощущение невидимости, мужчина становится лишь зрителем чужой жизни. Помните, что настоящее сближение происходит там, где есть не монолог, а диалог.
Вместо честных разговоров постоянные манипуляции
Эмоциональная связь чрезвычайно сильно расшатывает пассивно-агрессивное поведение. Это слезы для давления, молчаливый протест, фразы “Разберись сам”, “Ты должен догадаться”. Они делают партнера беспомощным. Помните, что для теплых отношений очень важны открытость и искренние разговоры.
Постоянная критика партнера
Когда человек критикует практически все в своем партнере (от облика к хобби), это начинает формировать в нем чувство “не такого как надо”. Впоследствии появляется желание избегать взаимодействия с женщиной, чтобы снова не получить обесценивания вместо поддержки. Помните, даже если ваши замечания конструктивны, их лучше преподносить с тактом и уважением, сбалансировав их похвалой.
Растворенность девушки в отношениях
Конечно, любовь — очень важная составляющая нашей жизни. Однако часто бывает, что женщина в отношениях забывает о себе, друзьях, собственных интересах и хобби. Постепенно она тускнеет в глазах мужчины, ведь привлекательность это не только красивая внешность, но и внутреннее пламя. Помните, что мужчины, как и женщины, вдохновляют независимость, страсть к жизни, цели.