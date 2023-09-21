Семена каких цветов можно собирать в сентябре — не упустите идеальное время

Семена каких цветов нужно собирать в сентябре, как и где хранить, какие еще цветы можно посадить на зиму.

Сентябрь – это идеальный момент для сбора семян цветов. Семена, собранные на своем огороде гораздо качественнее и здоровее, чем купленные. Поэтому не нужно тратить средства на посевной материал, когда его можно собрать со своей клумбы.

Семена каких цветов нужно собирать в сентябре

Собрать и сохранить семена цветов и растений в вашем саду – это очень правильное решение. Это ведь не только сэкономит вам кучу денег на покупку семян на следующий сезон, но еще и позволит получить здоровый и качественный материал для посева. В сентябре самое время собирать семена из таких растений:

мака;

космеи;

подсолнечника;

астранции и цинии, которые в народе зовут «майорами»;

бархатцев;

окопника.

Как правильно собирать и хранить семена цветов

У подсолнечника большие семена, поэтому их достаточно просто собирать. А такие растения как мак, космея или циния формируют семенные головки. И чтобы извлечь из них семена, головки нужно раздробить.

Следует помнить, что семена из цветов нужно собирать тогда, когда они чуть не рассыпаются. Поскольку именно такие семена имеют наибольшие шансы на успешное прорастание. Кроме того, собирать семена с цветов лучше во время тихой сухой погоды. Потому что семена некоторых цветов очень легкие, например, у «майоров», поэтому они могут во время ветра просто разлетаться.

Где хранить семена

Собранные семена нужно просушить при оптимальной для этого температуре – от двадцати до тридцати градусов. При сушке его необходимо периодически помешивать.

Хранить собранные семена лучше всего в бумажных пакетах или полотняных сумках, которые можно сшить собственноручно. На каждом пакете нужно написать название растения, сорт и дату сбора. А в мешочки можно положить просто бумажки с такими подписями.

Какие цветы еще можно посадить на зиму: не требуют особого ухода, справится даже новичок

После сбора семян можно посадить на зиму цветы, которые зацветут раньше и будут значительно здоровее, чем высаженные весной.

Астры. Эти пышные, но неприхотливые цветы будут украшением для каждого сада. И никаких хлопот в уходе не доставят. Единственным условием для их пышного цветения является солнечный участок. Чтобы взошло больше цветов, нужно засевать больше семян в сухие борозды глубиной 2 сантиметра, семена следует присыпать сухой землей без полива.

Эти пышные, но неприхотливые цветы будут украшением для каждого сада. И никаких хлопот в уходе не доставят. Единственным условием для их пышного цветения является солнечный участок. Чтобы взошло больше цветов, нужно засевать больше семян в сухие борозды глубиной 2 сантиметра, семена следует присыпать сухой землей без полива. Тысячелистник. Он обычно растет как полевой цветок, но есть много красивых садовых сортов. Это растение не боится бедной почвы, поэтому очень легко приживается. Тысячелистнику нужно сажать на солнечных участках, когда он зацветет, увядшее соцветие нужно будет срезать. Это весь уход, который нужен растению.

Он обычно растет как полевой цветок, но есть много красивых садовых сортов. Это растение не боится бедной почвы, поэтому очень легко приживается. Тысячелистнику нужно сажать на солнечных участках, когда он зацветет, увядшее соцветие нужно будет срезать. Это весь уход, который нужен растению. Посконник. Пышное и высокое растение хорошо переносит зиму и не требует особого ухода. Так как цветы растут очень высокими, то их лучше сеять по маленьким сортам. Весной посконник может дольше сходить, но не стоит беспокоиться, он обязательно покажется, когда пригреет солнце.

Пышное и высокое растение хорошо переносит зиму и не требует особого ухода. Так как цветы растут очень высокими, то их лучше сеять по маленьким сортам. Весной посконник может дольше сходить, но не стоит беспокоиться, он обязательно покажется, когда пригреет солнце. Бархатцы – это символ осени, они очень неприхотливы в уходе, еще и отпугивают из огорода вредителей. В октябре их можно посеять на солнечном участке. Если будет холодно, то посевы можно укрыть агроволокном.

– это символ осени, они очень неприхотливы в уходе, еще и отпугивают из огорода вредителей. В октябре их можно посеять на солнечном участке. Если будет холодно, то посевы можно укрыть агроволокном. Рудбекия бывает разной окраски и сорта. Она неприхотлива, морозоустойчива и хорошо переносит зиму. Эти цветы не нужно укрывать, они растут в любом месте, но на солнце будут пышнее. Посадить рудбекию можно в середине октября, поливать цветы не нужно, если нет продолжительной засухи.

Читайте также:

Подрезайте с умом – будете с цветами: как правильно обрезать розы, чтобы хорошо пережили зиму

Обрежьте кусты смородины осенью таким способом – это втрое повысит урожай в следующем году

Посадите эти цветы осенью – и получите цветущий сад уже ранней весной