Семена прорастут равномерно и быстро: уникальный метод высевания моркови с киселем

Этот уникальный способ высева семян моркови с каждым годом становится все популярнее среди огородников. Если вы еще не слышали о методе высадки моркови с киселем – стоит попробовать в этом сезоне.

Как приготовить кисель для проращивания семян моркови.

Сначала нужно взять 1 столовую ложку крахмала и развести в небольшом количестве холодной воды. Затем эту смесь заварить в 1 л кипятка.

На одну столовую ложку семян моркови вам понадобится примерно 2 л киселя. Очень важно, чтобы семена были полностью сухими. Его пересыпают в теплый кисель из воды и крахмала, а затем перемешивают. Настаивать семена моркови в смеси нужно около 2-3 часов, чтобы они набухли.

Все дело в том, что в теплом киселе семена моркови равномерно распределятся и вообще не будут опускаться на дно.

Как сеять морковь в киселе, чтобы потом не прореживать строчки

Прежде всего, нужно подготовить бутылку. Лучше всего подойдет пластиковая 1,5-литровая. В ее крышке нужно сделать отверстие диаметром 2 мм с помощью горячего шила.

Если у вас есть бутылка из-под кетчупа с носиком или большая бутылка из-под моющего средства (тоже с носиком), то она подойдет просто идеально и вам не придется выполнять лишних действий.

Далее переливаете кисель с семенами в бутылку с помощью воронки, хорошо закручиваете крышку. Затем смесь нужно тщательно взболтать и, слегка сдавив бока бутылки, вылить кисель вместе с семенами в заранее подготовленные бороздки. Такие семена лягут равномерно, негустым слоем, а потому взойдет без необходимости дальнейшего прореживания.

Сверху семена засыпаются влажной землей или опилками, не забудьте уплотнить. Важно следить, чтобы строчки не подсыхали. Можете дополнительно накрыть грядку пленкой. Семена прорастут очень быстро и равномерно.

Кстати, с киселем можно сеять и другие мелкие семена: редиски, репы и т.д.

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