Семья купила на аукционе складское помещение и обнаружила внутри останки двух детей

Полиция задержала мать / © Associated Press

В Новой Зеландии начался суд над женщиной, которая расправилась со своими детьми и спрятала их в складском помещении.

Об этом сообщает Radio New Zealand.

Известно, что жительница Кореи Джи Ин Ли дала своим детям — шестилетнему Мину Джо и восьмилетней Юни Джо — смертельную дозу снотворного. Затем Ли завернула останки детей в полиэтиленовые пакеты, положила их в чемоданы и оставила в складском помещении.

После этого она сменила имя на Хакен Ли. Впоследствии у женщины начались финансовые проблемы, и она не смогла дальше платить за склад. Вскоре его на аукционе приобрела семья из Новой Зеландии. Вместе с помещением они получили доступ к его содержимому и обнаружили останки детей.

Семья сразу сообщила в полицию, которая начала расследование. В результате горе-мать была задержана. Судебный процесс продолжается.

