Семью не впустили в самолет из-за малоизвестного правила авиакомпаний: что случилось

Самолет / © Pixabay

Реклама

Рождественская поездка канадской семьи превратилась в юридическое противостояние после того, как лоукостер Flair Airlines отказал им в посадке на рейс. Причиной послужил внутренний регламент компании, о котором пассажиров не предупредили, а государственный регулятор и вовсе назвал его манипулятивным.

Об этом пишет Daily mail.

Суть инцидента: неожиданность у выхода на посадку

Райан Коулсон и его жена Ребекка Бордеясу прибыли в аэропорт Абботсфорд (Британская Колумбия), чтобы вылететь домой на праздники. Пара путешествовала с маленькой дочерью и двумя домашними собаками, которых планировали везти в салоне самолета. Билеты были забронированы и оплачены заранее, однако возле гейта семью ждал неприятный сюрприз.

Реклама

Сотрудники авиакомпании Flair Airlines заявили, что пара не может подняться на борт. По их словам, согласно новой внутренней политике от 20 ноября, один взрослый пассажир не имеет права сопровождать одновременно и младенца, и животное. Поскольку в семье было трое «зависимых» пассажиров (ребенок и две собаки) на двоих взрослых, одного «хвостатого» или младенца просили оставить на земле.

«Нам фактически предложили сделать выбор между нашей собакой и нашим ребенком», — эмоционально прокомментировала ситуацию Ребекка Бордеясу.



Отсутствие информирования и противоречивые правила

Супруги утверждают, что на момент бронирования и регистрации никаких предупреждений о подобных ограничениях не было. Более того, система авиакомпании до сих пор позволяет добавлять к одному взрослому билету и ребенка, и животное одновременно.

Ребекка добавила, что в сентябре она уже совершала аналогичный перелет с этой же компанией самостоятельно — с ребенком на коленях и собакой у ног — и тогда это не вызывало никаких замечаний.

Реклама

Спикер Flair Airlines заявил, что компания лишь 17 декабря обновила формулировку на сайте «для лучшего понимания», но само правило якобы давнее и базируется на требованиях Министерства транспорта Канады (Transport Canada) для определенных типов воздушных судов. Однако государственный регулятор выступил с резким ответным заявлением, фактически обвинив авиакомпанию в дезинформации.

«Не существует никаких требований Министерства транспорта Канады, которые запрещали бы пассажирам путешествовать одновременно с младенцами и домашними животными. Это исключительно внутренние ограничения отдельных авиакомпаний», — отметили в ведомстве.

После того, как Flair Airlines отказала семье в посадке, паре пришлось срочно искать альтернативу. Через несколько дней они вылетели рейсом Air Canada, где к составу их группы не выдвинули никаких претензий. Хотя лоукостер предложил вернуть деньги за билеты, супруги считают это недостаточным. Они уже обратились к адвокату, чтобы добиться компенсации за моральный ущерб и испорченное первое Рождество их ребенка.

Напомним, в аэропорту столицы Шотландии утром пассажирский самолет лоукостера Ryanair во время подготовки к вылету столкнулся с топливным спецтранспортом.

Реклама

Ранее мы писали о том, что в аэропорту Орио-аль-Серио в Бергамо мужчину затянуло в двигатель самолета.