Высев редиса в сентябре / © Pixabay

Реклама

Редис — настоящая находка для огородников: растет быстро, не нуждается в капризном уходе и созревает уже через 3–4 недели после высева. Благодаря этому ее можно выращивать несколькими волнами в течение сезона, включая осень. Более того, сентябрьские посевы часто дают даже лучший результат — без стрельбы, свойственной жарким дням, зато с крепкими, хрустящими и очень сочными корнеплодами.

Почему именно сентябрь — лучшее время для высева редиса.

Начало осени дарит огородникам уникальные условия: почва еще держит летнее тепло, но изнурительная жара уже позади, а ночные заморозки еще не угрожают. В таком микроклимате редис развивается ровно и гармонично — без горького привкуса, зато с характерной сочностью, хрустностью и нежным вкусом.

Для сентябрьского высева лучше выбирать быстроспелые сорта. А если сеять в конце месяца, стоит отдать предпочтение и холодостойким разновидностям — таким как Сора, Кармен или Французский завтрак.

Реклама

Как сеять редис в сентябре: простые правила для щедрого урожая

Чтобы сентябрьское посев редиса был успешным, достаточно соблюсти два ключевых момента:

Глубина — примерно 1 см. Если углубить семена сильнее, всходы появятся медленнее и неравномерно.

Расстояние между зернышками — 4–5 см. Такой интервал позволяет редиске расти полноценно, формировать крупные и ровные корнеплоды без конкуренции за пространство.

Перед посевом бороздки следует хорошо увлажнить, давая воде успеть впитаться в грунт. После этого полив нужно делать регулярно, но осторожно — без излишка, чтобы земля не была заболоченной. Иначе редис вырастет водянистой и лишенной сочности.

Удобрения и уход за сентябрьскими грядками

В сентябре органические подкормки лучше не применять — перегной или компост следует вносить уже после полного освобождения грядки в конце сезона. Для редиса сейчас важнейшие фосфорно-калийные удобрения и небольшие дозы микроэлементов: цинка, бора, железа и марганца.

Если ожидаются холодные ночи, растения следует накрывать агроволокном. Не менее важно своевременно прореживать всходы, если сначала семена сеяли плотно, чтобы редиска имела достаточно пространства для формирования крупных, сочных корнеплодов. Соблюдение этих простых правил обеспечит богатый и качественный осенний урожай.