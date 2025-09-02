- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 164
- Время на прочтение
- 2 мин
Сентябрьские заготовки: что заморозить сейчас, чтобы зимой иметь свежие овощи и фрукты
Замораживать можно все, что душа пожелает.
Замораживать можно как овощи, так и фрукты. Они сохраняют много витаминов даже после размораживания. Лучше всего замораживать продукты порционно, ведь так их удобнее сразу использовать для приготовления. Что заморозить в сентябре, чтобы зимой не жалеть?
Об этом сообщила на своей странице в Instagram кулинар Екатерина Марченко.
Помидоры
Доведите воду до кипения. Выложите помидоры в кипящую воду на 2 мин. После этого снимите кожицу. Помидоры можно порезать кубиком либо сделать пюре. Замораживайте плоскими пакетами по 300–400 г.
Используйте: для соусов, рагу, пиццы.
Хранение: 8-10 мес.
Болгарский перец
Перец помойте, нарезайте полосками и разложите на бумажные салфетки, чтобы он высох. Фасуйте по одному стакану.
Используйте: для соте, супов, пасты, яичницы.
Хранение: 10-12 мес.
Яблоки и сливы
Сливы разделите напополам, яблоки нарежьте ломтиками. Разложите их в один слой на пергамент и сбрызните лимонным соком. Поставьте в морозилку на два-три часа. Затем пересыпьте в пакет.
Используйте: для пирогов, овсянки, компотов.
Хранение: 8-10 мес.
Зелень (укроп/петрушка/базилик)
Мелко нарежьте зелень – можно всю вместе, можно по отдельности. Замораживайте или сухой в контейнере или кубиками с маслом/водой в формах для льда.
Используйте: для супов, гарниров, соусов.
Хранение: 6-8 мес.
Кулинар также поделилась своими лайфхаками в замораживании продуктов:
сначала подморозьте отдельно в один слой, чтобы не слипались, а затем раскладывайте по пакетам или контейнерам;
пакеты и контейнеры наполняйте не более чем на 80%;
маркируйте все: напишите название продукта и дату.
Напомним, мы писали о том, как правильно заморозить лисички, чтобы грибы сохранили вкус и аромат.