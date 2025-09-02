Сентябрьские заготовки: что заморозить сейчас, чтобы зимой иметь свежие овощи и фрукты

Замороженные овощи. / © Freepik

Реклама

Замораживать можно как овощи, так и фрукты. Они сохраняют много витаминов даже после размораживания. Лучше всего замораживать продукты порционно, ведь так их удобнее сразу использовать для приготовления. Что заморозить в сентябре, чтобы зимой не жалеть?

Об этом сообщила на своей странице в Instagram кулинар Екатерина Марченко.

Помидоры

Реклама

Доведите воду до кипения. Выложите помидоры в кипящую воду на 2 мин. После этого снимите кожицу. Помидоры можно порезать кубиком либо сделать пюре. Замораживайте плоскими пакетами по 300–400 г.

Используйте: для соусов, рагу, пиццы.

Хранение: 8-10 мес.

Болгарский перец

Реклама

Перец помойте, нарезайте полосками и разложите на бумажные салфетки, чтобы он высох. Фасуйте по одному стакану.

Используйте: для соте, супов, пасты, яичницы.

Хранение: 10-12 мес.

Яблоки и сливы

Реклама

Сливы разделите напополам, яблоки нарежьте ломтиками. Разложите их в один слой на пергамент и сбрызните лимонным соком. Поставьте в морозилку на два-три часа. Затем пересыпьте в пакет.

Используйте : для пирогов, овсянки, компотов.

Хранение: 8-10 мес.

Зелень (укроп/петрушка/базилик)

Реклама

Мелко нарежьте зелень – можно всю вместе, можно по отдельности. Замораживайте или сухой в контейнере или кубиками с маслом/водой в формах для льда.

Используйте : для супов, гарниров, соусов.

Хранение: 6-8 мес.

Кулинар также поделилась своими лайфхаками в замораживании продуктов:

Реклама

сначала подморозьте отдельно в один слой, чтобы не слипались, а затем раскладывайте по пакетам или контейнерам;

пакеты и контейнеры наполняйте не более чем на 80%;

маркируйте все: напишите название продукта и дату.

Напомним, мы писали о том, как правильно заморозить лисички, чтобы грибы сохранили вкус и аромат.