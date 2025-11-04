Серебро засияет как новое: простой лайфхак для чистки украшений за 20 минут

Украшения / © Pexels

Серебряные украшения со временем неизбежно тускнеют, но вернуть им блеск можно без агрессивных химикатов и дорогих услуг. Для этого понадобятся три предмета, которые, вероятно, уже есть на вашей кухне.

Об этом пишет Express.

Секрет кроется в электрохимической реакции. При смешивании обычных ингредиентов тусклый налет исчезает из кольца, браслетов или серьг без лишних усилий. Вам понадобится пластиковый контейнер, кухонная фольга, белый уксус и пищевая сода.

Пошаговая инструкция: чистим серебро за 20 минут

Сначала выстелите контейнер алюминиевой фольгой. Важно, чтобы блестящая сторона фольги была сверху. Уложите на фольгу потускневшие серебряные украшения так, чтобы они обязательно касались фольги.

Теперь добавьте четыре-пять столовых ложек пищевой соды. Порошок должен быть покрыт серебряными изделиями. При желании можно добавить столовую ложку соли, хотя основными реагентами есть сода, уксус и фольга.

Как только сода покроет украшения, щедро полейте все уксусом. Будьте готовы: смесь мгновенно зашипит и начнет пениться.

Оставьте украшения в растворе на 20 минут. Хотя тусклость начнет исчезать почти сразу, это время нужно, чтобы химическая реакция очистила все мелкие детали и изгибы на серебре.

Через 20 минут просто извлеките украшения из смеси. Быстро промойте их под проточной водой, а затем осторожно протрите насухо кухонным полотенцем. Ваши серебряные изделия готовы сиять и будут выглядеть как новые.

Напомним, бумажные салфетки и полотенца опасны для многих щекотливых поверхностей. Их волокна действуют как мелкий «наждак», оставляя микроцарапины, ворс и разводы. Ими категорически нельзя вытирать экраны гаджетов, очки, объективы, зеркала, лакированную мебель, лакокрасочное покрытие авто и кожу лица, поскольку это портит поверхности и может привести к повреждениям.