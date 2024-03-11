Серый тюль снова станет белоснежным: поможет это дешевое средство

Как избавиться от желтизны и серости на занавесках с помощью копеечных средств.

Со временем тюль теряет свой первозданный белый цвет. Поскольку на нем оседает много пыли, а на кухонных занавесках добавляется проблема желтых пятен от жира. И бывает достаточно сложно отстирать желтизну и серость, чтобы вернуть тюлю кристальную белизну. Впрочем, есть проверенные временем подручные средства, которые вмиг решат эту проблему. Стоят они копейки, а результат превзойдет все ожидания. Рассказываем, как отбелить тюль от желтизны и серости с помощью дешевых подручных средств.

Как отбелить тюль: две таблетки и ложка соды

Этим методом пользовались еще наши мамы и бабушки, ведь когда-то не было профессиональных отбеливающих средств. Поэтому этот способ выдержал проверку временем и отлично зарекомендовал себя в борьбе с серостью и желтыми пятнами от жира. Что нужно делать?

Положите тюль в стиральную машинку и бросьте в барабан две таблетки аспирина.

Затем засыпьте в отсек для порошка 2 столовых ложки соды и стиральный порошок в необходимом количестве.

Тюль нужно стирать на небольших оборотах в режиме "Деликатная стирка".

После такой процедуры вы не узнаете своего тюля – он будет кристально белым, как будто только из магазина.

Как отбелить тюль от серости содой и лимонной кислотой

Вообще стирка тюля состоит из нескольких этапов. Во-первых, перед тем, как стирать, его нужно хорошо вытряхнуть от пыли, а после стирки отбелить. Потому что не всегда за один раз удается вернуть занавескам их белизну. А чтобы быстрее и безопаснее избавиться от всех пятен, лучше отбеливать тюль содой и лимонной кислотой.

Для этого налейте в тазик теплую воду, разведите в ней 50 г стирального порошка и 2 столовые ложки соды. Замочите тюль в растворе на 30 минут. После замачивания постирайте занавески как обычно.

Чтобы отбелить тюль лимонной кислотой, возьмите два пакетика средства, налейте в тазик теплую воду, растворите в ней кислоту и замочите тюль на два часа. Затем постирайте как обычно. Ваш тюль после такого замачивания станет очень белым.

Как отбелить тюль от желтизни с помощью зеленки

Следует помнить, что сначала тюль необходимо постирать, иначе на нем при использовании зеленки могут остаться серо-зеленые пятна.

Это дешевое аптечное средство станет отличным помощником для того, чтобы вернуть занавескам их первозданный цвет. Сначала в поллитре воды разведите 30 капель зеленки. Хорошо размешайте и процедите раствор через марлевую ткань, чтобы не осталось частиц препарата. Налейте в таз чистой теплой воды, добавьте раствор, перемешайте и замочите тюль на 15 минут. Затем хорошо выполощите занавески – и они будут сиять белоснежным цветом.

Как отбелить тюль солью: безопасный метод

Это один из самых безопасных, дешевых и действенных методов, чтобы вернуть тюлю первозданный белоснежный цвет. Это средство легко справится с серостью и грязью на занавесках. Для этого нужно растворить 5 столовых ложек соли в 5 литрах воды. В соленый раствор добавьте 2 столовых ложки стирального порошка, хорошо размешайте и замочите занавески на ночь.

После замачивания стирайте тюль обычным способом в стиральной машинке на деликатном режиме. Чтобы тюль был безупречно белым, такую процедуру можно повторять во время каждой стирки.

Как отбелить тюль от желтизны с помощью перекиси и нашатырного спирта

Такой метод будет идеальным для отбеливания кухонных занавесок. Перекись и нашатырь отлично справятся с устаревшими пятнами от жира и грязи. Смешайте 3 столовые ложки перекиси водорода и 2 столовые ложки нашатырного спирта. Разведите эту смесь в десяти литрах теплой воды и замочите тюль на час.

После замачивания тюль нужно хорошо прополоскать, отжать и высушить. Следует знать, что таким способом можно отбеливать тюль только из хлопка и органзы.

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