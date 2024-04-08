Сезон комаров: какую группу крови "любят кровопийцы" и как бороться с последствиями укусов

Есть ряд продуктов, которые могут только усугубить состояние после укусов комаров.

С наступлением тепла и солнечных дней растет и угроза стать "жертвой" комаров. Они "мучают" людей от начала теплой весны вплоть до осени. Назойливый звук, укусы, зуд – минимальные последствия после встречи с такими насекомыми.

Когда комары "выходят на охоту" и как бороться с последствиями укусов – рассказываем дальше.

Когда начинается сезон комаров

В Украине сезон комаров начинается обычно в конце весны. На их активность влияет температура воздуха и погода. Наиболее благоприятная температура для них – около +25°C. В то же время, если лето жаркое — комары будут жить меньше.

А наиболее благоприятное время для активности комаров – период 20:00-22:00 и 04:00-06:00. Именно в это время влажность и температура становятся наиболее благоприятными для насекомых.

Размножению комаров способствуют наличие стоячей воды, высокой температуры воздуха и высокой влажности. К таким источникам могут относиться дождевые лужи, водоемы вокруг дома и открытые бассейны, а также водосборники, например ведра или горшки для растений.

Ранняя весна является оптимальным временем для начала профилактических мер против комаров, поскольку это время, когда они начинают активно размножаться.

Устранение стоячей воды и обработка потенциальных мест размножения инсектицидами может значительно уменьшить численность комаров на протяжении всего сезона.

Какую группу крови "любят" комары

То, станете ли вы жертвой "комаров", определит ваша группа крови.

Группе ученых удалось узнать, почему происходит именно так. По их словам, они выбирают самую популярную в мире группу крови – первую, а после нее – вторую.

Однако привлечь внимание насекомых могут и те, у кого температура тела повышена из-за генетики, недавней физической активности, болезни или беременности.

Магнитом для комаров может стать даже одежда, среди них – черная, темно-синяя или красная одежда.

Когда начинается сезон комаров

А еще одно исследование показало, что комаров привлекают люди, которые пили пиво – и это не зависело ни от одного из вышеперечисленных факторов.

Также врачи рекомендуют не рисковать и обрабатывать кожу и одежду спецсредствами. Ведь укусы комаров могут вызвать сильнейшую аллергическую реакцию. Для этого спрей или крем на маленьком участке кожи, чтобы убедиться в отсутствии реакции кожи на средство.

Что происходит после укуса комара

После укуса комар протыкает кожу хоботком, чтобы впитывать кровь. Кроме того, комар также оставляет после себя немного слюны, содержащей белки, которые ваше тело воспринимает как нежелательных гостей.

Чтобы защитить вас, тело выделяет соединения, известные как гистамины. Они, в свою очередь, вызывают зуд, воспаление и отек.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, укусы комаров могут вызвать сильный зуд у детей, людей, ранее не кусавших определенные виды комаров, или у людей, живущих с нарушениями иммунной системы.

Однако серьезные аллергические реакции от укуса комаров встречаются редко.

Признаки, что вам следует обращаться к врачу:

крапивница,

отек и покраснение вне места укуса,

тяжелое дыхание.

Кроме того, вы можете увеличить риск заражения патогенами, открыв себя для бактерий, находящихся в окружающей среде, а также под ногтями.

Что делать, если покусали комары

После сильных укусов комаров может помочь несколько способов. Для начала вымойте пораженный участок водой с мылом. После этого приложите пакет со льдом на 10 минут, чтобы уменьшить отек и зуд. При необходимости повторите.

Когда начинается сезон комаров

Чтобы уменьшить зуд :

смешайте 1 столовую ложку пищевой соды с достаточным количеством воды, чтобы получилась паста. Нанесите пасту на место укуса;

подождите 10 минут;

смойте пасту.

Также можно использовать безрецептурный крем от зуда или антигистаминный крем.

Что не следует использовать от укуса комаров

По данным ученых, есть ряд продуктов, которые наоборот не помогут облегчить ваше состояние, а иногда могут сделать еще хуже – вызвать раздражение кожи, сухость и ожоги.

Среди них:

мед,

овсяные ванны,

Алая вера,

чеснок,

лимонный или лаймовый сок,

зубная паста,

уксус.

Ранее мы рассказывали об аномальном нашествии комаров в Украине.

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