Сезон сирени: как правильно поставить ее в вазу, чтобы ветки дольше стояли
Сирень — один из самых любимых весенних цветов благодаря своему аромату и нежной красоте. Однако срезанные ветви часто быстро увядают.
Чтобы продлить жизнь букета, важно правильно подготовить цветы, выбрать воду и обеспечить надлежащий уход. В AgroReview рассказали, как правильно ставить сирень в вазу, чтобы она дольше оставалась свежей и ароматной.
Как правильно срезать сирень для букета
Правильный срез — ключ к длительной жизни цветов в весе.
Лучшее время для срезки — утро или вечер, когда растение максимально увлажнено. Выбирайте ветки, где часть цветов уже распустилась, а часть в бутонах. Используйте острый секатор или нож, чтобы не смять стебель
Срез делайте под углом 45° — это улучшает поглощение воды. После срезки сразу поставьте ветки в воду, чтобы они не потеряли влагу.
Подготовка стеблей перед вазой
Сирень имеет плотные деревянистые стебли, поэтому требует дополнительной подготовки.
Перед тем как поставить цветы в вазу:
удалите все листья, которые будут ниже уровня воды;
расщепьте или слегка разомните нижнюю часть стебля;
сделайте дополнительный вертикальный надрез 1–2 см.
Это поможет воде лучше проникать внутрь стебля и питать цветы.
Какая вода нужна для сирени в вазе
Качество воды оказывает непосредственное влияние на продолжительность цветения:
Используйте прохладную или комнатную температуру воду.
Воду нужно менять каждый день или хотя бы раз в 2 дня.
Ваза должна быть идеально чистой — бактерии сокращают жизнь цветов.
Чтобы продлить свежесть, можно добавить в воду:
специальная флористическая подкормка;
или небольшое количество сахара с каплей уксуса (домашний вариант).
Где ставить вазу с сиренью
Правильное расположение букета не менее важно, чем уход.
Не рекомендуется ставить сирень:
под прямое солнце;
у батарей или обогревателей;
на протяжении;
рядом с фруктами (они выделяют этилен и ускоряют увядание).
Лучшее место — прохладная, затененная комната.
Ежедневный уход за сиренью в вазе
Чтобы цветы стояли дольше:
ежедневно меняйте воду;
подрезайте стебли каждые 1–2 дня;
удаляйте увядшие соцветия;
поддерживайте чистоту вазы.
Такие простые действия могут продлить жизнь букета до недели и больше.
FAQ
Сколько стоит сирень в весе?
В среднем 3–7 дней, но при правильном уходе может сохранять свежесть до 10 дней.
Почему сирень быстро увядает в весе?
Основные причины — бактерии в воде, неправильный срез стеблей или отсутствие подрезки после постановки в вазу.
Что добавить в воду, чтобы сирень дольше стояла?
Можно использовать флористическую подкормку или домашний раствор: немного сахара и несколько капель уксуса для дезинфекции воды.