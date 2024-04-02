Сезонная аллергия на пыльцу деревьев: как распознать и справиться с симптомами

Для здорового человека контакт с пыльцой не принесет изменений в состоянии здоровья, а для людей, склонных к аллергии, такая встреча может закончиться аллергической реакцией.

Поллиноз (сезонный аллергический риноконъюнктивит) — сезонное аллергическое заболевание, проявляющееся развитием симптомов аллергии во время цветения ветроопыляемых растений. Чаще обострение у людей, чувствительных к пыльце деревьев и кустарников, наблюдается в начале весны — с апреля по май. В это время в воздух выбрасывается огромное количество пыльцы, которая с ветром разносится на большие расстояния и при вдыхании попадает на слизистые.

ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала WebMD обо всем, что стоит знать об аллергии на цветение деревьев.

Что нужно знать

Пыльца деревьев, вызывающая аллергию, как правило, очень мелкая и порошкообразная. Ветер может разносить ее на километры. Вдыхание даже небольшого количества пыльцы может вызвать симптомы аллергии.

Деревья, часто вызывающие аллергию:

Ясень

Осина

Бук

Береза

Бузина

Кедр

Тополь

Вяз

Шелковица

Дуб

Верба

Люди с аллергией на пыльцу деревьев иногда считают, что деревья с яркими цветами, например яблони или вишни, могут вызвать ее симптомы. Но цветущие деревья обычно имеют крупную, липкую пыльцу, которая не разносится ветром и не вызывает симптомов.

Три вещи, ухудшающие состояние

1. Теплые, ветреные дни. Ветер подхватывает сухую пыльцу и поднимает ее в воздух. Когда холодно или влажно, количество пыльцы обычно меньше.

2. Некоторые фрукты и овощи. Если у вас назальная аллергия на определенные виды деревьев, у вас есть повышенный риск возникновения аллергических симптомов от некоторых из этих продуктов. Например, если у вас аллергия на березу, у вас может появиться зуд или отек во рту или вокруг лица после употребления миндаля, яблок, моркови, сельдерея, вишни, кориандра, фенхеля, орешника, лесных орехов, киви, персиков, груш или слив.

3. Деревья-триггеры в своем дворе. То, как близко вы живете к дереву, имеет большое значение. Если дерево растет на вашем дворе, оно может подвергать вас воздействию пыльцы в 10 раз больше, чем дерево, растущее на улице.

Советы для людей с аллергией

Пройдите тестирование. Важно знать, какие деревья вызывают у вас аллергию. Когда вы это сделаете, вы сможете понять, как минимизировать влияние их пыльцы.

Избегайте контакта. Это очень просто: оставайтесь дома, когда количество пыльцы высокое. Держите окна закрытыми. Если вы выходите на улицу, надевайте бейсболку, а когда возвращаетесь, сполосните лицо (включая брови и ноздри) и вымойте руки, возможно, вам даже захочется переодеться.

Удаляйте деревья-триггеры. Если одно из них в вашем дворе явно вызывает симптомы, обрежьте ветки, чтобы уменьшить количество выделяемой им пыльцы. Вы также можете высадить дерево, реже вызывающее аллергию, например, яблоню, вишню, кизил, ель или сосну.

Лечитесь. Лекарство — антигистаминные препараты — может облегчить или предотвратить симптомы аллергии. Уколы от аллергии и другие формы "иммунотерапии" также могут помочь. Но обязательно посоветуйтесь со своим лечащим врачом!

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