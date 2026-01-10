Шахматы или видеоигры: что на самом деле делает умнее

Видеоигра / © Pexels

Видеоигры могут иметь более сильное влияние на развитие умственных навыков, чем обычные настольные игры, в частности даже шахматы.

Об этом сообщает издание Popular Science со ссылкой на недавнее исследование.

Одной из причин большей пользы видеоигр может быть то, что они требуют от игроков обработки нескольких потоков информации одновременно и адаптации стратегий в режиме реального времени.

«Постоянное получение новых вызовов и необходимость разбираться даже с совершенно новыми системами полезны для мозга», — говорит доктор Курт Дин Сквайр, профессор информатики Калифорнийского университета в Ирвайне, чьи исследования сосредоточены на обучении с помощью игр.

По его словам, игрокам приходится мыслить нестандартно, исследуя проблемы с новых точек зрения.

Какие навыки помогают развивать видеоигры

«Разные игры помогают развивать разные типы интеллекта», — говорит доктор Натан Кэрролл, сертифицированный психиатр и автор книги «Расстройство, связанное с интернет-играми».

Игры, подчеркивающие сотрудничество, такие как Animal Crossing, Minecraft и многие MMORPG (массовые многопользовательские онлайн-ролевые игры), полезны для социального интеллекта — при условии, что в них играют совместно, говорит Кэрролл.

Ролевые игры, которые позволяют управлять персонажами в вымышленных мирах и содержат плотный, описательный текст, могут улучшить лингвистический интеллект.

«На самом деле, я лично научился читать, играя в ролевые игры на Sega Master System в 1980-х годах. Чтобы взаимодействовать с ними, мне нужно было выучить слова на экране», — признался Кэрролл.

По его словам, игры, целью которых является построение и управление определенной формой базы или империи, такие как Minecraft, Valheim и 4X, развивают логический и пространственный интеллект.

«Игры с дополненной и виртуальной реальностью предлагают много возможностей для развития кинестетического (телесного/двигательного) интеллекта. Отличными играми для этого являются Beat Saber и Fruit Ninja», — говорит Кэрролл.

В чем польза шахмат и других настольных игр

В то же время, по словам, доктор Фернан Гобет, когнитивиста, который исследовал психологию настольных игр, существует умеренная корреляция между шахматными навыками и различными видами интеллекта.

«Это объясняется тем, что более умные люди, как правило, больше привлекают такие развлечения, как шахматы», — говорит он.

Гобет добавил, что большинство игр дают специфические навыки или специализированные знания. Например, если вы хотите улучшить свои математические или бизнес-знания, выберите «Монополию».

Многие классические игры — шахматы, го, шашки — поощряют игроков думать, прежде чем действовать, говорит Гобет. Это ключевой компонент исполнительной функции, умственных навыков, которые помогают нам решать проблемы, принимать решения и ориентироваться в сложных ситуациях.

«Игры также развивают социальный интеллект, такой как уважение к соперникам и умение проигрывать», — добавил он.

Напомним, психологи и исследователи поведения отмечают: настоящий интеллект проявляется в мышлении, реакциях и отношении к себе и миру. Существуют три простых, но показательных признака, которые могут свидетельствовать о высоком уровне интеллекта.