Шарлотка с яблоками и не только: проверенные, быстрые рецепты

Простая в приготовлении шарлотка с яблоками получается у каждой хозяйки, да и ингредиентов нужно минимум. А в результате любой может справиться и получить идеальную выпечку за 30 минут.

Классическая, быстрая шарлотка с яблоками

Ингредиенты

яблоки – среднего размера 2-3 шт.,

яйца – 3-4 шт.,

сахар – 150 г,

ванильный сахар — 5 г,

мука – 200 г,

сливочное масло для смазывания формы,

щепотка соли.

Приготовление классической шарлотки

Готовим тесто для шарлотки. К яйцам добавьте 200 г сахара, ванильный сахар, щепотку соли.

Взбивайте миксером, пока масса не побелеет и не увеличится вдвое.

Постепенно добавьте просеянную муку, перемешивая с осторожностью силиконовой лопаткой снизу вверх. Тесто должно быть текучим, но достаточно густым.

Приготовьте яблоки. Помойте, удалите семечки, по желанию можно очистить от кожуры. Нарежьте на мелкие кусочки одинакового размера.

Включите духовой шкаф разогреваться до 180 градусов.

Смажьте форму для запекания сливочным маслом и слегка посыпьте мукой. Затем переверните форму и вытряхните лишнюю муку. Можно форму застелить пергаментом и так же присыпать мукой.

Выложите тесто в форму и разровняйте по всей площади.

Сверху на тесто равномерным слоем выложите яблоки.

Выпекайте шарлотку в духовке при 180 градусах тридцать минут.

Шарлотка с яблоками на кефире

Ингредиенты

яйца – 2 шт.,

яблоки – 2-3 шт,

сахар – 200 г,

мука — 250 г,

ванильный сахар — чайная ложка,

кефир – 250 г,

сливочное мало – 50 г,

сливочное мало для смазывания формы,

щепотка соли,

разрыхлитель — чайная ложка,

корица молотая – чайная ложка.

Приготовление шарлотки на кефире

Смешайте яйца и сахар, добавьте щепотку соли и ванильный сахар. Тщательно взбейте смесь венчиком.

Добавьте 50 г мягкого сливочного масла, перемешайте до получения однородной консистенции.

Влейте 250 мл кефира, перемешайте венчиком до однородности.

Добавьте чайную ложку разрыхлителя и перемешайте венчиком.

Просеянную муку, это можно сделать с помощью сита, постепенно добавьте к смеси, постоянно ее перемешивая. Готовое тесто должно напоминать густую сметану.

Форму для выпечки смажьте сливочным маслом.

Помытые яблоки нарежьте дольками.

Влейте все тесто в форму для выпечки, чтобы оно равномерно распределилось по ней.

На тесто равномерно выложите дольки яблок веером.

Посыпьте яблоки сверху молотой корицей, поставьте выпекаться в предварительно разогретую до 180 градусов духовку.

Выпекайте шарлотку 50 минут.

Шарлотка с малиной – это очень вкусно

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.,

мука – 200 г,

малина – стакан,

разрыхлитель — чайная ложка,

сливочное масло – для смазывания формы.

Приготовление шарлотки с малиной

К яйцам добавить сахар, соль, взбить миксером.

Постепенно добавить просеянную муку, осторожно перемешать до однородности.

Добавить разрыхлитель, перемешать. Тесто должно получиться как густая сметана.

Выложить половину готового теста в форму для запекания, смазанную сливочным маслом.

Ягоды разложить и сверху залить оставшимися тестом.

Поставить форму в разогретую до 180 градусов духовку и выпекать 25-30 минут.

Читайте также: