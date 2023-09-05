Шарлотка с яблоками и не только: проверенные, быстрые рецепты

Рецепты шарлотки с яблоками, с малиной, на кефире.
Простая в приготовлении шарлотка с яблоками получается у каждой хозяйки, да и ингредиентов нужно минимум. А в результате любой может справиться и получить идеальную выпечку за 30 минут.
Классическая, быстрая шарлотка с яблоками
Ингредиенты
- яблоки – среднего размера 2-3 шт.,
- яйца – 3-4 шт.,
- сахар – 150 г,
- ванильный сахар — 5 г,
- мука – 200 г,
- сливочное масло для смазывания формы,
- щепотка соли.
Приготовление классической шарлотки
- Готовим тесто для шарлотки. К яйцам добавьте 200 г сахара, ванильный сахар, щепотку соли.
- Взбивайте миксером, пока масса не побелеет и не увеличится вдвое.
- Постепенно добавьте просеянную муку, перемешивая с осторожностью силиконовой лопаткой снизу вверх. Тесто должно быть текучим, но достаточно густым.
- Приготовьте яблоки. Помойте, удалите семечки, по желанию можно очистить от кожуры. Нарежьте на мелкие кусочки одинакового размера.
- Включите духовой шкаф разогреваться до 180 градусов.
- Смажьте форму для запекания сливочным маслом и слегка посыпьте мукой. Затем переверните форму и вытряхните лишнюю муку. Можно форму застелить пергаментом и так же присыпать мукой.
- Выложите тесто в форму и разровняйте по всей площади.
- Сверху на тесто равномерным слоем выложите яблоки.
- Выпекайте шарлотку в духовке при 180 градусах тридцать минут.
Шарлотка с яблоками на кефире
Ингредиенты
- яйца – 2 шт.,
- яблоки – 2-3 шт,
- сахар – 200 г,
- мука — 250 г,
- ванильный сахар — чайная ложка,
- кефир – 250 г,
- сливочное мало – 50 г,
- сливочное мало для смазывания формы,
- щепотка соли,
- разрыхлитель — чайная ложка,
- корица молотая – чайная ложка.
Приготовление шарлотки на кефире
- Смешайте яйца и сахар, добавьте щепотку соли и ванильный сахар. Тщательно взбейте смесь венчиком.
- Добавьте 50 г мягкого сливочного масла, перемешайте до получения однородной консистенции.
- Влейте 250 мл кефира, перемешайте венчиком до однородности.
- Добавьте чайную ложку разрыхлителя и перемешайте венчиком.
- Просеянную муку, это можно сделать с помощью сита, постепенно добавьте к смеси, постоянно ее перемешивая. Готовое тесто должно напоминать густую сметану.
- Форму для выпечки смажьте сливочным маслом.
- Помытые яблоки нарежьте дольками.
- Влейте все тесто в форму для выпечки, чтобы оно равномерно распределилось по ней.
- На тесто равномерно выложите дольки яблок веером.
- Посыпьте яблоки сверху молотой корицей, поставьте выпекаться в предварительно разогретую до 180 градусов духовку.
- Выпекайте шарлотку 50 минут.
Шарлотка с малиной – это очень вкусно
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.,
- мука – 200 г,
- малина – стакан,
- разрыхлитель — чайная ложка,
- сливочное масло – для смазывания формы.
Приготовление шарлотки с малиной
- К яйцам добавить сахар, соль, взбить миксером.
- Постепенно добавить просеянную муку, осторожно перемешать до однородности.
- Добавить разрыхлитель, перемешать. Тесто должно получиться как густая сметана.
- Выложить половину готового теста в форму для запекания, смазанную сливочным маслом.
- Ягоды разложить и сверху залить оставшимися тестом.
- Поставить форму в разогретую до 180 градусов духовку и выпекать 25-30 минут.
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