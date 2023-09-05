Категория
Разное
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Шарлотка с яблоками и не только: проверенные, быстрые рецепты

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
248
Время на прочтение
3 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Шарлотка с яблоками и не только: проверенные, быстрые рецепты

Рецепты шарлотки

Рецепты шарлотки с яблоками, с малиной, на кефире.

Простая в приготовлении шарлотка с яблоками получается у каждой хозяйки, да и ингредиентов нужно минимум. А в результате любой может справиться и получить идеальную выпечку за 30 минут.

Классическая, быстрая шарлотка с яблоками

Ингредиенты

  • яблоки – среднего размера 2-3 шт.,
  • яйца – 3-4 шт.,
  • сахар – 150 г,
  • ванильный сахар — 5 г,
  • мука – 200 г,
  • сливочное масло для смазывания формы,
  • щепотка соли.

Приготовление классической шарлотки

  • Готовим тесто для шарлотки. К яйцам добавьте 200 г сахара, ванильный сахар, щепотку соли.
  • Взбивайте миксером, пока масса не побелеет и не увеличится вдвое.
  • Постепенно добавьте просеянную муку, перемешивая с осторожностью силиконовой лопаткой снизу вверх. Тесто должно быть текучим, но достаточно густым.
  • Приготовьте яблоки. Помойте, удалите семечки, по желанию можно очистить от кожуры. Нарежьте на мелкие кусочки одинакового размера.
  • Включите духовой шкаф разогреваться до 180 градусов.
  • Смажьте форму для запекания сливочным маслом и слегка посыпьте мукой. Затем переверните форму и вытряхните лишнюю муку. Можно форму застелить пергаментом и так же присыпать мукой.
  • Выложите тесто в форму и разровняйте по всей площади.
  • Сверху на тесто равномерным слоем выложите яблоки.
  • Выпекайте шарлотку в духовке при 180 градусах тридцать минут.

Шарлотка с яблоками на кефире

Ингредиенты

  • яйца – 2 шт.,
  • яблоки – 2-3 шт,
  • сахар – 200 г,
  • мука — 250 г,
  • ванильный сахар — чайная ложка,
  • кефир – 250 г,
  • сливочное мало – 50 г,
  • сливочное мало для смазывания формы,
  • щепотка соли,
  • разрыхлитель — чайная ложка,
  • корица молотая – чайная ложка.

Приготовление шарлотки на кефире

  • Смешайте яйца и сахар, добавьте щепотку соли и ванильный сахар. Тщательно взбейте смесь венчиком.
  • Добавьте 50 г мягкого сливочного масла, перемешайте до получения однородной консистенции.
  • Влейте 250 мл кефира, перемешайте венчиком до однородности.
  • Добавьте чайную ложку разрыхлителя и перемешайте венчиком.
  • Просеянную муку, это можно сделать с помощью сита, постепенно добавьте к смеси, постоянно ее перемешивая. Готовое тесто должно напоминать густую сметану.
  • Форму для выпечки смажьте сливочным маслом.
  • Помытые яблоки нарежьте дольками.
  • Влейте все тесто в форму для выпечки, чтобы оно равномерно распределилось по ней.
  • На тесто равномерно выложите дольки яблок веером.
  • Посыпьте яблоки сверху молотой корицей, поставьте выпекаться в предварительно разогретую до 180 градусов духовку.
  • Выпекайте шарлотку 50 минут.

Шарлотка с малиной – это очень вкусно

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт.,
  • мука – 200 г,
  • малина – стакан,
  • разрыхлитель — чайная ложка,
  • сливочное масло – для смазывания формы.

Приготовление шарлотки с малиной

  • К яйцам добавить сахар, соль, взбить миксером.
  • Постепенно добавить просеянную муку, осторожно перемешать до однородности.
  • Добавить разрыхлитель, перемешать. Тесто должно получиться как густая сметана.
  • Выложить половину готового теста в форму для запекания, смазанную сливочным маслом.
  • Ягоды разложить и сверху залить оставшимися тестом.
  • Поставить форму в разогретую до 180 градусов духовку и выпекать 25-30 минут.

Читайте также:

 

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
248
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация