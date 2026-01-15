Шарон, королек, персимон: в чем разница этих видов хурмы, какой самый вкусный и полезный

Как правильно выбирать хурму / © www.freepik.com/free-photo

На прилавках магазинов зимой можно увидеть несколько разных видов хурмы, которые внешне похожи, но обладают совсем другим вкусом, текстурой и даже свойствами. Шарон, королек и персимон часто путают между собой, хотя это разные разновидности одного фрукта со своими особенностями. Чтобы не ошибиться в выборе и получить настоящее удовольствие от фруктов, следует знать, чем они отличаются и какой вариант подойдет именно вам.

Какая хурма самая вкусная и полезная — королек, шарон или персимон

Шарон считается одним из самых деликатных видов хурмы. Это гибрид хурмы и яблок, выведенный в Израиле. Его главное преимущество — полное отсутствие терпкости. Даже твердый плод остается сладким и приятным на вкус. Мякоть у шарона плотная, хрустящая, с легкими фруктовыми нотками. Еще одна важная особенность — почти полное отсутствие косточек. Поэтому этот сорт часто выбирают для салатов, десертов и перекусов. Шарон богат витамином С, калием и антиоксидантами, которые поддерживают иммунитет и работу сердца.

Королек легко узнать по более темной, иногда почти шоколадной мякоти. Именно поэтому его еще называют «шоколадной хурмой». Его вкус сладок, насыщен и глубок, без терпкости даже в полузрелом состоянии. Мякоть у королька сочная и ароматная. Часто внутри попадаются косточки, но именно они считаются признаком правильно сформированного и вкусного плода. Королек содержит много магния, железа и природных сахаров, поэтому хорошо поддерживает энергию организма и помогает восстановиться после усталости.

Персимон — это общее название сортов хурмы без вяжущего вкуса, но в торговых сетях под этим словом обычно подразумевают классическую, большую и сочную хурму с ярко-оранжевой мякотью. Она может быть сладкой, но часто требует полного созревания, иначе оставляет вяжущее чувство во рту. В спелом виде персимон становится очень мягким, почти желейным и буквально тает на языке. Это настоящий витаминный взрыв: он богат бета-каротином, витаминами группы В и клетчаткой, которая полезна для пищеварения.

Какой из трех видов хурмы самый вкусный и полезный

Если сравнивать, какая самая вкусная хурма, то все зависит от личных предпочтений. Шарон идеально подойдет тем, кто любит хрустящую текстуру и мягкую сладость без терпкости. Королек понравится ценителям насыщенного, глубокого вкуса и сочной мякоти. Персимон — выбор для тех, кто любит максимально сладкие и нежные плоды в полностью спелом виде.

С точки зрения пользы все три вида хурмы очень ценны. Они укрепляют иммунитет, улучшают работу сердечно-сосудистой системы, способствуют очищению организма и оказывают положительное воздействие на кожу. Королек лучше поддерживает уровень железа, персимон активнее работает как антиоксидант, а шарон считается самым деликатным для желудка.

Разница между шароном, корольком и персимоном заключается не только во внешнем виде, но и во вкусе, текстуре и питательной ценности. Зная эти особенности, можно легко выбрать именно ту хурму, которая подарит максимум удовольствия и пользы организму.