Шеф раскрыл секрет идеальных и сочных котлет: что добавить к фаршу – рецепт

Домашние котлеты — блюдо, которое без преувеличения любят в каждой семье. Впрочем, даже это, казалось бы, простое блюдо имеет свои нюансы. К сожалению, не всегда котлеты получаются сочными.

ТСН.ua подготовил рецепт идеальных котлет от украинского шеф-повара Владимира Ярославского.

Кулинар поделился проверенными советами и показал, как подготовить идеальные котлеты дома. По этому рецепту котлеты получаются нежными, ароматными и просто тают во рту.

По словам шеф-повара, особый вкус блюду придают немного поджаренный лук, хлеб, размоченный в молоке, а также правильно выбранное мясо — без костей и кожуры. Что интересно — в рецепте нет яиц. Также кулинар не рекомендует добавлять вместо хлеба — сухари.

Ингредиенты:

800 г филе куриного бедра

175 г жареного лука

90 г мякоти белого хлеба

60 г молока

12 г соли

черный перец

Приготовление

Очистите лук от шелухи и нарежьте небольшими кусочками. Поджарьте на растительном масле до появления первого золотистого цвета. Снимите с огня и оставьте лук полностью остыть. Срежьте кожуру белого хлеба. Мякоть нарежьте и залейте молоком, чтобы немного хлеб размок. Затем добавьте лук, который уже остыл, и тщательно перемешайте. Филе бедра обрежьте от кости. Дважды пропустите его через среднюю решетку мясорубки. Добавьте мясо в мясорубку порциями вместе с размоченным хлебом и луком. В фарш добавьте соль и черный перец. Тщательно вымешайте и отбейте массу, чтобы она стала однородной. Сформируйте котлеты. Жарьте их на хорошо разогретой сковороде. Обжарьте с обеих сторон до образования румяной корочки; Доведите котлеты до готовности в духовке или под крышкой на минимальном огне.

