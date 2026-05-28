Шеф раскрыл секрет идеальных и сочных котлет: что добавить к фаршу – рецепт
Шеф-повар поделился рецептом идеальных котлет и вскрыл главные секреты их приготовления.
Домашние котлеты — блюдо, которое без преувеличения любят в каждой семье. Впрочем, даже это, казалось бы, простое блюдо имеет свои нюансы. К сожалению, не всегда котлеты получаются сочными.
ТСН.ua подготовил рецепт идеальных котлет от украинского шеф-повара Владимира Ярославского.
Кулинар поделился проверенными советами и показал, как подготовить идеальные котлеты дома. По этому рецепту котлеты получаются нежными, ароматными и просто тают во рту.
По словам шеф-повара, особый вкус блюду придают немного поджаренный лук, хлеб, размоченный в молоке, а также правильно выбранное мясо — без костей и кожуры. Что интересно — в рецепте нет яиц. Также кулинар не рекомендует добавлять вместо хлеба — сухари.
Ингредиенты:
800 г филе куриного бедра
175 г жареного лука
90 г мякоти белого хлеба
60 г молока
12 г соли
черный перец
Приготовление
Очистите лук от шелухи и нарежьте небольшими кусочками. Поджарьте на растительном масле до появления первого золотистого цвета. Снимите с огня и оставьте лук полностью остыть.
Срежьте кожуру белого хлеба. Мякоть нарежьте и залейте молоком, чтобы немного хлеб размок.
Затем добавьте лук, который уже остыл, и тщательно перемешайте.
Филе бедра обрежьте от кости. Дважды пропустите его через среднюю решетку мясорубки.
Добавьте мясо в мясорубку порциями вместе с размоченным хлебом и луком.
В фарш добавьте соль и черный перец. Тщательно вымешайте и отбейте массу, чтобы она стала однородной.
Сформируйте котлеты. Жарьте их на хорошо разогретой сковороде. Обжарьте с обеих сторон до образования румяной корочки;
Доведите котлеты до готовности в духовке или под крышкой на минимальном огне.
