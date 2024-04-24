Шелковые брюки – новейший тренд 2024 года, они изысканны и комфортны.

Брюки, которые будут в тренде 2024 года

По мнению экспертов, шелковые брюки в сезоне весна, лето обещают стать новым трендом. Эти брюки помогут создать элегантный вид и одновременно чувствовать себя удобно и комфортно.

Изготовленные из мягкой ткани, шелковые брюки естественно придадут изысканность образу, сохраняя при этом расслабленный и непринужденный силуэт. Они прекрасно дополнят межсезонный гардероб, потому что удачно сочетаются со многими вещами.

Универсальность шелковых штанов

Шелковые брюки не только отлично сочетаются с шелковой блузкой или легкой рубашкой, но и уравновешивают тяжелый джемпер или кардиган.

Шелковые штаны с кардиганом

Для вечеринки будет роскошным сочетанием вязаного кашемирового верха с шелковыми штанами.

Для летнего образа будет именно то, что нужно - сочетание шелковых брюк с босоножками на ремешках и верхом-бандо.

Шелковые штаны с бандо

Шелковые брюки могут быть разного цвета и разных моделей. Образ с шелковыми штанами не нуждается в большом количестве аксессуаров, потому что сам блеск ткани придает ему игривости. Шелковые штаны можно носить с кроссовками, минималистическими балетками с топом или оверсайз футболкой и т.д.

Шелковые брюки с принтом

Шелковые брюки зеленого цвета

Шелковые брюки с кроссовками

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