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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
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Время на прочтение
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Шелуха чеснока творит чудеса на огороде: почему ее обязательно надо собирать, а не выбрасывать

Чесночная шелуха — безопасное, природное средство для защиты огородных культур от вредителей. Эти отходы не будут накапливаться в растениях, не будут вредить полезной микрофлоре почвы и позволят избежать применения химических средств.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какая польза чесночной шелухи для огорода

Какая польза чесночной шелухи для огорода / © Freepik

Большинство людей выбрасывает чесночную шелуху, а зря. Ведь эти отходы очень полезны для овощных культур и почвы. Шелуха чеснока — это доступное и безопасное средство борьбы с вредителями. Также отходы будут подавлять рост грибковых заболеваний в почве, улучшая общий иммунитет растений к болезням. А еще чесночная и луковая шелуха повышает плодородие земли благодаря содержанию микроэлементов, улучшающих ее структуру. Поэтому от этих отходов одна только польза.

Какая польза чесночной и луковой шелухи на огороде: почему эти отходы надо собирать

  • Угнетает размножение вредителей. Ароматные сухие скорлупы чеснока содержат фитонциды, которые обладают способностью угнетать развитие вредителей в почве. Природные вещества этих отходов создают для насекомых неблагоприятные условия, уменьшая их активность вокруг растений. Если регулярно добавлять шелуху в почву, образуется своеобразный защитный пояс, оберегающий корневую систему от атак насекомых-вредителей.

  • Защита от проволочника. Особенно эффективно шелуха борется с проволочниками — опасными врагами картофеля. Личинки жуков-щелкунов прогрызают клубни, снижая качество и объем урожая. Чтобы защитить картофель от этой напасти, надо добавить немного шелухи чеснока в каждую лунку. Вредители избегают обработанного таким образом клубня, так как активные вещества чеснока нарушают их способность ориентироваться в почве.

  • Сочетание луковой и чесночной шелухи дает в разы лучший эффект. Луковая шелуха также заслуживает внимания, она имеет подобные защитные свойства. Такой тандем обеспечивает многоуровневую защиту и помогает сдержать атаку почвенных вредителей. Поэтому стоит собирать шелуху чеснока и лука, чтобы избежать лишних затрат на химические средства от вредителей.

  • Когда применять шелуху. Оптимальное время для использования отходов — конец апреля и май, когда активность почвенных вредителей самая высокая. Найкраще відходи вносити у міжряддя чи в лунки, це значно підвищує їхню захисну функцію для овочевих культур.

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Дата публикации
Количество просмотров
101
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