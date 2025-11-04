Шесть эффективных стратегий, которыми настоящие папы влияют на будущее своих детей

Так хорошие родители формируют жизнь своих детей / © unsplash.com

Реклама

Доктор психиатрии Анна Мичен в программе Getting Open рассказала о ключевых способах, которыми родители формируют будущее своих детей. Ее комментарии приводит портал YourTango.

Присутствие важнее обстоятельств

Активный отец — это не обязательно тот, кто живет с ребенком под одной крышей. Самое главное — быть вовлеченным в ее повседневную жизнь. Такое общение формирует доверие и чувство безопасности.

Доктор Мичен отмечает: положительная вовлеченность — это не о темпераменте, а об осознанном выборе и готовности быть рядом.

Реклама

“Грубые” игры как часть взросления

Родители часто интуитивно участвуют в подвижных и энергичных играх: “крики, смех, прыжки по комнате, борьба на подушках, щекотание, баловство”, — описывает Мичен. Это особый стиль взаимодействия, укрепляющий эмоциональную связь.

Подобные игры помогают ребенку понять правила социального взаимодействия, развивают устойчивость, уверенность и способность исследовать границы. Ребёнок учится падать и вставать, зная, что родители рядом.

Через игру рождается уникальная связь

Многие родители испытывают давление — мол, они должны походить на матерей. Но детям нужно право на разные формы близости. В этом и состоит преимущество родительского стиля: разнообразие поведения и способов общения расширяет мировосприятие ребенка. А игра — самый естественный способ создать прочную связь и одновременно воспитать уверенность в себе.

Поддержка в подростковом возрасте творит чудеса

Когда ребенок становится подростком, физические игры уходят в прошлое, уступая место другим формам близости. Подростки удаляются, тестируют границы, бунтуют — и тогда поддержка отца остается незаменимой.

Реклама

“Не пытайтесь их изменить. Примите такими, какие они есть”, — отмечает Мичен.

Ощущение принятия со стороны отца оказывает прямое влияние на самооценку, психическое здоровье и успехи в учебе и карьере.

Время — самый ценный подарок

Дети оценивают любовь отца спустя время, проведенное с ними.

“То, насколько важным ты себя чувствуешь для родителей, оказывает непосредственное влияние на твою самооценку”, — говорит Мичен.

Реклама

Время становится подтверждением: “Ты важен. Я тебя вижу. Тебя любят”.

Никто не ожидает от вас идеальности

Ошибки встречаются у всех родителей. Главное — признать промах и оставаться рядом. Иногда достаточно просто сказать: “Знаешь, извини, я ошибался”.

Эти пять слов могут исцелить старые раны и открыть путь к новой, более глубокой связи. Настоящий отец — это не тот, кто никогда не ошибается, а тот, кто растет и учится вместе со своим ребенком.