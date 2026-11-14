Шесть классических стрижек для женщин после 50 лет, которые помогают выглядеть моложе

Лучшие стрижки для женщин 50+ / © pexels.com

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Парикмахеры советуют обратить внимание на стрижки, которые легко укладывать, хорошо выглядят без сложных манипуляций с феном и подходят к естественной структуре волос. Среди них есть настоящая классика, которая не теряет популярности годами.

Рассмотрим шесть вариантов стрижек, которые могут стать успешным выбором для женщин после 50 лет.

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Классическое каре

Какие стрижки подходят женщинам после 50 лет / © Фото из открытых источников

Каре давно стало одной из популярнейших женских стрижек, и причин для этого немало. Оно выглядит аккуратно, подходит к разным типам внешности и не требует сложной укладки.

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Женщинам после 50 лет следует присмотреться к каре длиной до подбородка или чуть ниже. Такая стрижка красиво обрамляет лицо, открывает шею и хорошо держит форму.

Особенно удачным каре может быть для обладательниц тонких волос. Ровный срез создает впечатление более густых и плотных прядей. Если хочется немного изменить привычную прическу, можно добавить косую челку или сделать пробор сбоку.

Удлиненный боб

Какие стрижки подходят женщинам после 50 лет / © Фото из открытых источников

Если короткие волосы вам не по душе, но хочется избавиться от лишней длины, присмотритесь к удлиненному бобу. Эту стрижку также называют лонг-бобом. Обычно волосы оставляют на уровне плеч или ключиц.

Ее преимущество в том, что прическа хорошо выглядит и на прямых, и на волнистых волосах. Пряди можно вытащить утюгом, слегка подкрутить или просто придать им объем у корней.

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Удлиненный боб также позволяет поэкспериментировать с пробором и укладкой, не изменяя длину кардинально. Для тонких волос лучше выбрать вариант с минимальным количеством слоев, чтобы кончики не казались слишком редкими.

Короткая стрижка пикси

Какие стрижки подходят женщинам после 50 лет / © Фото из открытых источников

Пикси часто выбирают женщины, которые любят короткие волосы и не хотят тратить много времени на утреннюю укладку. Она открывает лицо, подчеркивает глаза и скулы, а также придает образу выразительности.

Эта стрижка может стать хорошим решением, если волосы с возрастом потеряли густоту. Короткие пряди легче приподнять у корней, а дополнительная текстура помогает создать объем.

Есть несколько вариантов пикси. Например, можно оставить более длинные пряди на макушке или сделать удлиненную челку, которая будет спадать набок. Если не хочется слишком радикальных изменений, следует попросить парикмахера о более мягкой форме без очень коротких участков.

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Единственное, что нужно учесть: пикси придется регулярно подстригать, иначе она быстро потеряет форму.

Многослойная стрижка до плеч

Какие стрижки подходят женщинам после 50 лет / © Фото из открытых источников

Не все готовы прощаться с длинными волосами. В таком случае можно оставить привычную длину, слегка изменив форму прически. Многослойная стрижка к плечам помогает убрать излишнюю тяжесть и делает пряди более подвижными.

Парикмахер подстригает волосы слоями, оставляя пряди разной длины. Благодаря этому прическа не имеет плоский вид, а волосы получают дополнительный объем.

Особенно красив вид такой стрижки имеет на волнистых волосах. Пряди ложатся естественно, поэтому для укладки часто достаточно фена и небольшого количества текстурного средства.

Если волосы тонкие, не стоит увлекаться большим количеством слоев. Чрезмерное филирование может сделать кончики визуально еще более тонкими.

Боб с челкой

Какие стрижки подходят женщинам после 50 лет / © Фото из открытых источников

Обычный боб можно сделать более интересным, добавив к нему челку. Такая деталь заметно изменяет прическу, даже если сама длина волос остается неизменной.

Выбор челки зависит от формы лица и ваших предпочтений. Прямой хорошо сочетается с классическим каре и бобом, косой придает прическе легкости, а челка-шторка мягко обрамляет лицо.

Если волосы тонкие, лучше не делать челку слишком густыми. Легкие пряди выглядят более естественно и не забирают много объема у основной прически.

Еще один плюс такого варианта — возможность изменять укладку. Челку можно носить прямо, разделять посередине или укладывать набок.

Длинные волосы с мягкими слоями

Какие стрижки подходят женщинам после 50 лет / © Фото из открытых источников

Длинные волосы после 50 лет вполне уместны, если они ухожены и выглядят здорово. Поэтому отказываться от привычной длины только по возрасту точно не нужно.

Чтобы прическа не казалась тяжелой, можно добавить несколько мягких слоев. Пряди у лица сделают силуэт более интересным, а легкие волны придадут волосам движения.

Такой вариант особенно понравится тем, кто привык к длинным волосам и не хочет кардинально менять внешность. По желанию можно дополнить стрижку удлиненной челкой или изменить пробор.

В то же время, длина требует внимания. Если кончики сухие и иссеченные, даже удачная стрижка не будет выглядеть опрятно. Поэтому не забывайте о регулярном подстригании и увлажняющих средствах.

Какую стрижку выбрать после 50 лет: на что обратить внимание

Увидеть красивую прическу на фотографии и захотеть такую же вполне естественно. Но прежде чем показывать парикмахеру сохраненный снимок, стоит подумать, подойдет ли эта стрижка именно вашим волосам.

Например, на густых прядях многослойная прическа может выглядеть легким и объемным, тогда как на тонких волосах такая же техника иногда делает кончики слишком редкими.

При выборе стрижки учитывайте несколько моментов:

Густота волос. Если пряди стали тоньше, присмотритесь к каре, бобу или короткой пикси. Такие стрижки помогают сохранить аккуратную форму и визуально придать густоту. Форма лица. Для круглого лица можно рассмотреть удлиненный боб или асимметричные пряди. Если лицо удлинено, стоит попробовать каре с челкой. Естественная структура. Если волосы волнистые, лучше выбирать форму, учитывающую их естественный изгиб. Так не придется каждый день выпрямлять пряди. Время на вложение. Подумайте, сколько времени вы готовы уделять прическе по утрам. Некоторые стрижки нуждаются в фене и стайлинге, другие достаточно просто высушить. Состояние кончиков. Если волосы сухие или иссеченные, сначала следует убрать поврежденную длину. На ухоженных волосах любая стрижка выглядит гораздо лучше.

И еще один совет: не ограничивайте себя короткими прически только потому, что вам исполнилось 50. Длинные волосы, каре или пикси могут все равно удачно дополнять образ. Главное — найти форму, с которой вам нравится собственное отражение в зеркале.

FAQ

Какие стрижки молодят женщин после 50 лет?

Среди популярных вариантов — короткая пикси, классическое каре, удлиненный боб и многослойные стрижки до плеч. Они помогают придать волосам объем, подчеркнуть черты лица и освежить прическу. В то же время, результат зависит от формы лица, густоты волос и правильно подобранной длины.

Какая длина волос лучше подходит женщинам после 50 лет?

Жестких правил нет. Короткие стрижки подойдут тем, кто ценит практичность, каре и удлиненный боб станут компромиссом между короткими и длинными волосами, а длинные пряди можно оставить, если они ухожены и хорошо держат форму. Ориентироваться следует прежде всего на собственные предпочтения и особенности волос.

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