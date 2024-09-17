Шесть признаков дочери, которую недолюбили родители: как ведут себя такие дети во взрослой жизни

Конечно, базовой психологической потребностью каждого человека на Земле есть родительская любовь. Когда ее нет, это способно оставить серьезный отпечаток на всей жизни человека. Ведь во взрослой жизни такие дети испытывают трудности во всех сферах: любви, работе, дружбе, взаимоотношениях и т.д. То, девочку ли недолюбили родители, легко определить по шести признакам.

Непрерывная борьба за внимание и любовь

Во взрослом возрасте, женщины, которых в детстве недолюбили родители, ведут постоянную борьбу за внимание и любовь всех вокруг. Если им этого не дают, например, друзья, партнеры, они пытаются взять ее силой.

Такие девушки отличаются тем, что любят носить яркую одежду, громко смеяться, много разговаривать. Они этого могут и не осознавать, но всем этим пытаются привлечь внимание окружающих. Иногда может складываться впечатление, что женщина просто уверена в себе, эпатажная. Окружающих действительно может привлекать ее решительность и смелость. Однако, на самом деле, такое страстное желание всегда находиться в центре внимания, указывает на острую нехватку любви со стороны родителей.

Основная разница между уверенным и неуверенным в себе человеком, по словам психологов, состоит в том, что первая обращает внимание внутрь себя, а другая — стремится найти внимание от незнакомцев.

Агрессивное поведение

Часто недолюбленные дочери постоянно находятся в конфронтации с кем угодно. Агрессия у таких людей становится своим способом борьбы с внешним миром. На самом деле, эта "борьба" происходит не столько с другими людьми, сколько со своими родителями. А все потому, что недолюбленной дочери приходилось отвоевывать себя, свои желания и нужды. Родители вроде бы "использовали" своего ребенка, но ему это не нравилось, а потому во взрослом возрасте он продолжает борьбу за существование.

Агрессия в таком случае – это мощный способ выживания, используемый для самозащиты. Если в детстве девочка постоянно чувствовала, что ее безопасности что-то угрожает, то во взрослой жизни она будет продолжать защищать свое благополучие. Активная защита границ и напористость помогают таким детям не стать жертвой эксплуатации или насилия со стороны родителей.

Депрессивные настроения

Еще один признак дочери, которую недолюбили родители. Основное отличие таких женщин от ищущих внимания в том, что они уже ни на что не надеются. Родители такого ребенка не то что его не любили, а даже не пытались как-то его полюбить или понять. Поэтому на протяжении всей жизни за человеком "тянется" бремя излишности и ненужности. У таких людей может появляться острое желание уйти из мира, исчезнуть из жизни других, чтобы никому не мешать.

Недолюбленных дочерей мир не радует, у них нет хобби или своих интересов, они даже не хотят лишний раз выходить из дома. Часто по своей природе такие женщины – интроверты и пессимисты. Однако, чаще всего это проявление проблем с психическим здоровьем. В жизни взрослых женщин холодность матери и папы отражается как хроническая депрессия и тревожность.

Синдром спасателя

Говоря на более простом языке, это бесконтрольное желание всем помочь. Очень часто он встречается именно у детей, обделенных заботой, вниманием и любовью родителей. Такие женщины часто пытаются всех вокруг "спасти", всем помочь, забывая о себе. При этом они так поступают не из-за реального желания облегчить чужие страдания, а из-за внутренней боли.

Синдром спасателя важно не путать с альтруизмом. Лица с альтруистическими проявлениями помогают всем из-за своей любви к миру, а спасатели делают все из-за гипертрофированного желания почувствовать, что они кому-то нужны. Так они пытаются компенсировать то, что сами когда-то хотели, но не получили.

Самое большое желание помогать другим может быть мотивировано большим дефицитом любви со стороны родителей. Если дочь не получила заботу в детстве, то во взрослой жизни она будет пытаться дать ее всем нуждающимся.

Обвинение во всем только себя

Недолюбленные дети часто чувствуют свою вину в любой ситуации во взрослой жизни. Обычно родители обвиняют своих дочерей во всем: в том, что не построили карьеру, не имеют личной жизни, тратят слишком много средств на одежду или нужды ребенка. Все негативные слова дети берут с собой во взрослую жизнь.

И потому в будущем появляются проблемы вроде: мужчина загулял, потому что я недостаточно красивая или плохая хозяйка. Такие женщины будут искать проблемы в себе, ожидать от других людей, что они будут обвинять их в бедах и неурядицах.

Выбор "отрицательных" партнеров

Психологи утверждают, что мы подсознательно стремимся повторить те отношения, которые имели в родительской семье. Поэтому, если в семье царил холод, постоянные ссоры и разлад, женщина будет искать подвох, когда увидит по-настоящему теплые чувства. Недолюбленным в детстве девушкам любящие их люди могут казаться неинтересными и непривлекательными. Поэтому, выбирая себе партнера, они будут искать того, кто будет устраивать эмоциональные качели, провоцируя выбросы адреналина.

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