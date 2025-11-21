Шесть продуктов, которые категорически нельзя хранить в пластиковых контейнерах и пакетах: советы, где держать

Продукты, которые нельзя хранить в пластиковых контейнерах / © unsplash.com

Эксперты выделяют несколько продуктов, которые нельзя хранить в пластиковых контейнерах, чтобы они дольше оставались свежими и сохраняли свои вкусовые и полезные качества.

Горячая еда

Хотя пластиковые контейнеры удобны, диетолог Никки Кульман предупреждает: “Нагревание пластика может повлечь за собой выделение вредных веществ, таких как БФА или фталаты”. Эти вещества могут нарушать гормональный баланс. Поэтому для горячей пищи лучше использовать стеклянные или нержавеющие контейнеры, а оставить пластик для холодных продуктов, например салатов или сэндвичей.

Твердые сыры

Обычные сыры, такие как чеддер или плавленые сорта, безопасны в пластике. Но деликатные сыры требуют особого хранения. Пластик препятствует циркуляции воздуха и накапливает влагу, что изменяет вкус и цвет продукта. Лучше обертывать их в пергамент или бумагу для выпечки, накрыв тонким полиэтиленовым пакетом.

Томатные соусы и кислые продукты

Кислые продукты, например томаты или лимонный сок, могут разрушать пластик и выделять вредные вещества. Эксперты советуют использовать стеклянные или нержавеющие контейнеры, не взаимодействующие с кислотами.

Лук и чеснок

Лук и чеснок нельзя держать в пластиковых пакетах — влага способствует их порче и прорастанию. Лучше всего хранить их в прохладном, темном и сухом месте, в бумажных или сетчатых пакетах для циркуляции воздуха.

Лиственная зелень

Закрытый пластиковый пакет не подходит для салата, шпината или капусты после открытия упаковки. “Заверните листовую зелень в чистую ткань и поместите в герметичный контейнер — так она будет дольше оставаться свежей”, — советует Кульман. Ткань поглотит лишнюю влагу и предотвратит порчу.

Свежие травы

Петрушка и другие травы быстро портятся в пластиковых пакетах. Ведите себя с ними как с цветами: обрежьте стебли, поставьте в стакан с водой и неплотно накройте пластиковым пакетом. В холодильнике они могут храниться до 2 недель.