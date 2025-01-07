Шесть секретов наших предков: как легко и надежно защитить помидоры от фитофторы

Среди украинцев, занимающихся огородничеством, помидоры являются самым популярным овощем. Их выращивают практически все. Поэтому следует знать, как ограничить развитие фитофторы на грядке, которая больше всего атакует именно томаты.

Эксперты рекомендуют использовать от фитофторы специальные препараты, однако еще наши предки хорошо знали, как бороться с этим заболеванием с помощью народных средств.

Самый популярный рецепт от фитофторы на помидорах основан на использовании чеснока. 100 г чеснока (вместе со стеблями) нужно измельчить, а затем залить 200 мл воды. Настаивать раствор следует в течение суток, затем процедить, добавить в ведро с чистой водой, не забыть 1 г марганцовки и опрыскивать смесью помидоры.

Не менее эффективен раствор из дрожжей. Возьмите 80 г живых дрожжей, залейте 10 л воды, размешайте и поливайте томаты этим раствором.

Сыворотка и кефир могут помочь в борьбе с фитофторой. Разведите в ведре воды 1 л кефира (сыворотки). Раз в неделю обрабатывайте полученным раствором кусты помидоров.

Вы также можете приготовить эффективное средство на основе йода. Возьмите ведро воды, добавьте 1 л молока и 20 капель йода, тщательно перемешайте, затем этим раствором опрыскивайте томаты на грядке.

Еще одним вариантом является настой с древесной золой. На 1 ведро воды нужно взять полведра древесной золы. Настаивать в течение 5-7 дней, регулярно перемешивая смесь. Слить жидкость, добавить к 30 л воды и 30 г обычного мыла, чтобы средство лучше "держалось". Каждые две недели этим раствором нужно обрабатывать растения после высадки в открытый грунт.

Еще одно средство готовится из соли. Возьмите 1 стакан этого продукта, растворите в ведре воды, а затем опрыскивайте помидоры, которые еще не успели налиться.

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