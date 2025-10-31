Шесть способов, как помыть кухонные шкафчики без агрессивной химии

Как помыть кухонные шкафчики 26 / 255

Реклама

Кухонные фасады часто являются настоящим сборником загрязнений — на них оседает жирный налет, пыль, брызги от приготовления и водные разводы, что превращает блестящие поверхности в тусклые.

Многие хозяйки привыкли использовать агрессивные химические средства, но существуют не менее эффективные, но при этом абсолютно безопасные альтернативы из подручных домашних средств. Эти простые смеси отлично справляются даже с устаревшими загрязнениями. достаточно приготовить один из растворов, перелить его в бутылку с распылителем, обработать проблемные зоны и уже через несколько минут поверхность засияет чистотой.

Как помыть кухонные шкафчики

Уксусный раствор: природный жирорастворитель

Этот раствор считается одним из самых действенных против жирного налета, поскольку кислота эффективно расщепляет молекулы жира. Для усиления эффекта к уксусу добавляют жидкость для мытья посуды, которая помогает дольше растворять средство на загрязненной поверхности.

Реклама

Смешайте 100 миллилитров воды с таким же количеством уксуса. Добавьте несколько капель чистящего средства для посуды.

Жидкость хорошо взболтайте до образования пены, затем перелейте в пульверизатор.

Распылите смесь на загрязненные участки, оставьте на 5-10 минут, а затем протрите влажной тряпкой. Для особо устаревших пятен нанесите средство и накройте салфеткой, смоченной в этом же растворе.

Перекись водорода и сода: дезинфекция и очистка

Перекись водорода в сочетании с пищевой содой творит настоящие чудеса, поскольку антисептик вступает в реакцию с органическими загрязнениями, разрушая молекулы жира и одновременно дезинфицируя поверхность.

Реклама

Смешайте перекись водорода (3% раствор) с содой до консистенции густой кашицы. Как вариант можно развести 3% раствор перекиси водой в пропорции 1:2 и использовать как спрей.

Нанесите кашицу на проблемные зоны на 5-10 минут, после чего удалите жир влажной губкой и протрите поверхность досуха.

Дополнительным бонусом является устранение неприятных запахов от приготовления. Для свежего аромата можно добавить несколько капель лимонного сока или эфирного масла.

Важно помнить, что из-за отбеливающих свойств перекись подходит только для светлых поверхностей mdf и dsp.

Реклама

Растительное масло и лимонная кислота: деликатный метод

Растительное масло, как это ни странно, помогает бороться с жиром по принципу «подобное растворяющее подобное». Этот метод идеально подходит для деликатных и лакированных поверхностей, чувствительных к абразивам.

Смешайте по две столовых ложки лимонной кислоты и соды. Добавьте растительное масло к получению однородной пасты.

Нанесите пасту на загрязнение и оставьте на полчаса, чтобы она растворила жир и налет. После этого размягченные пятна можно легко удалить влажной губкой без интенсивного трения.

Цитрусовая кожура: настоянный очиститель

Это мощное натуральное средство требует предварительного приготовления, но результат того стоит.

Реклама

Мелко нашинкуйте кожуру двух-трех лимонов или апельсинов. Сложите кожуру в литровую банку и залейте уксусом так, чтобы она полностью покрыла ее. Банк плотно закройте и оставьте в темном месте на две недели.

Процеженную жидкость перелейте в пульверизатор и наносите на загрязненные участки. через 15-20 минут жирные пятна размягчаются настолько, что их можно будет удалить одним движением губки.

Сода и горчица: проверенная классика

Эффективность этого метода проверена десятилетиями в столовых и детских заведениях.

Смешайте соду с горчичным порошком. Добавьте немного натертого хозяйственного мыла, растворенного в воде, чтобы получилась паста.

Реклама

Нанесите на загрязнение пасту на десять минут, затем протрите поверхность. Для устаревших пятен можно использовать усиленный вариант — растворите мыльную стружку в кипятке, а затем соедините в равных пропорциях с водкой и уксусом. Такой состав наносят на полчаса перед уборкой.

Соль и уксус: для точечных пятен

Для въевшихся точечного удаления пятен от кетчупа, ягод или шоколада идеально подходит паста из соли и уксуса.

Насыпьте несколько столовых ложек соли в миску. Добавьте уксус к образованию густой кашицы.

Нанесите пасту на пятно и потрите его старенькой зубной щеткой пару минут. Когда загрязнение исчезнет, смойте остатки влажной губкой и протрите поверхность досуха.