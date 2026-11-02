Шесть стильных стрижек пикси для женщин после 60 лет, которые носят очки

Короткие стрижки для женщин после 60 лет, которые носят очки / © pexels.com

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Стрижка пикси имеет немало вариаций: от аккуратной формы с короткими висками до асимметричной прически или легкой текстурированной стрижки с челкой. Выбор зависит от густоты волос, формы лица, типа очков и того, сколько времени вы готовы уделять укладке.

Издание Parade вместе с профессиональными стилистами выделило шесть вариантов пикси, которые следует рассмотреть женщинам после 60 лет, носящих очки.

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Текстурированная пикси с короткими висками

Текстурированные пикси с короткими висками / © Фото из открытых источников

Такая стрижка имеет аккуратные края у висков и ушей, а волосы на макушке остаются немного длиннее. Благодаря текстуре пряди выглядят подвижными, а прическа сохраняет форму без сложной укладки.

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Этот вариант особенно хорошо подходит владелицам массивных очков: короткие виски помогают сбалансировать пропорции и не перегружают образ. Верхнюю часть можно укладывать пальцами, придавая волосам желаемое направление.

Ассиметричная пикси

Ассиметричные пикси / © Фото из открытых источников

Если хочется более выразительной прически, стоит присмотреться к асимметричной пикси. В такой стрижке одна сторона длиннее другой, а переход между прядями создает динамический силуэт.

Асимметрия хорошо сочетается с очками и придает образу современный характер. Более длинную сторону можно зачесать набок или оставить свободно спадать на лоб. Важно, чтобы переход между длинами был выполнен аккуратно, а пряди не конфликтовали со скобками очков.

Текстурированный короткий кроп

Текстурированный короткий кроп / © Фото из открытых источников

Текстурированный кроп — удачный выбор для женщин, у которых волосы стали тоньше или потеряли естественный объем. Парикмахер создает слои разной длины, благодаря чему пряди ложатся непринужденно, а прическа имеет более выразительную форму.

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Такая стрижка подходит к разным типам оправ и не требует сложной ежедневной укладки. Для создания текстуры достаточно небольшого количества легкого стайлингового средства. Главное — не использовать слишком много продукта, чтобы волосы не казались тяжелыми.

Пикси с мягкой челкой набок

Пикси с мягкой челкой набок / © Фото из открытых источников

Челка, уложенная набок, обрамляет лицо и привлекает внимание к глазам. Она также помогает зрительно соединить линию волос с формой оправы.

Особенно удачный вид такой вариант имеет с очками «кошачий глаз» или моделями с выразительными верхними краями. Чтобы челка не лежала ровно вдоль оправы, ее следует оставить немного подвижной и направить в сторону. Это также удобный способ сменить привычную прическу без радикального сокращения длины.

Легкая пикси с тонкими прядями

Легкая пикси с тонкими прядями / © Фото из открытых источников

Пикси с легкими, немного неровными прядями создает мягкий силуэт и не нуждается в идеально гладкой укладке. Отдельные пряди у лица смягчают выразительные скулы и углы нижней челюсти.

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Этот вариант подойдет тем, кто предпочитает естественный вид волос. Стрижка хорошо сочетается как с тонкой металлической оправой, так и с очками среднего размера. Для укладки достаточно легко подчеркнуть текстуру пальцами, не пытаясь сделать прическу слишком правильной.

Пикси с объемом на макушке

Пикси с объемом на макушке / © Фото из открытых источников

В этом варианте главный акцент — на приподнятой верхней части прически. Такой прием помогает визуально вытянуть пропорции круглого лица и сделать силуэт более выразительным.

Стрижку можно адаптировать к разной густоте волос: более короткие бока создают более четкую форму, а более длинные пряди сверху придают объем. Для ежедневной укладки подойдет легкий мусс или другое средство для прикорневого объема.

Обладательницам удлиненного лица лучше избегать чрезмерной высоты на макушке и добавить немного объема по бокам или выбрать более мягкую челку.

Как выбрать короткую стрижку под очки

Чтобы новая прическа выглядела гармонично, стоит учесть несколько деталей:

Форма лица. Для круглого лица часто подходит пикси с короткими боками и объемом сверху. Квадратные черты смягчают текстурированные пряди и челку. Овальное лицо дает больше свободы в выборе формы. Размер оправы. Большие очки хорошо сочетаются с аккуратными висками и четкими контурами у ушей. Если оправа тонкая и небольшая, можно смело экспериментировать с текстурой и объемом. Тип волос. Для тонких волос уместны многослойные стрижки, создающие визуальную густоту. Для вьющегося важно учитывать естественное направление завитков и то, как они изменяют длину после высыхания. Посадка очков. Челка не должна постоянно попадать на верхний край оправы, а пряди у висков — мешать скобкам.

Есть еще один практический совет: попросите парикмахера завершить стрижку, когда на вас будут очки. Так можно сразу увидеть, как волосы лежат у оправы, не закрывает ли глаза челка и удобно ли пряди расположены у висков. Именно такой подход рекомендуют стилисты, опрошенные изданием Parade.

Как укладывать пикси, чтобы не тратить много времени

Короткая стрижка обычно требует меньше времени на ежедневную укладку, однако результат зависит от правильно подобранной формы и средств ухода:

После мытья осторожно промокните волосы полотенцем, не растирая их. Нанесите небольшое количество легкого мусса для объема или крема для текстуры в зависимости от типа волос. Высушите волосы феном, направляя пряди пальцами. Насадка-концентратор поможет точнее уложить отдельные участки. При необходимости выделите несколько прядей небольшим количеством пасты или помады для волос. Если волосы вьющиеся, используйте средство для увлажнения и подчеркивания завитков, не расчесывая их после высыхания.

Чтобы прическа оставалась аккуратной, нужно также регулярно корректировать ее форму у парикмахера. Частота зависит от скорости роста волос и желаемой длины висков и затылка.

FAQ

Какая короткая стрижка лучше подходит женщинам после 60 лет?

Среди универсальных вариантов — текстурированная пикси, короткий кроп и пикси с мягкой челкой. Для тонких волос стоит рассмотреть многослойную стрижку, придающую визуальный объем. Окончательный выбор зависит от формы лица, густоты волос и того, какой укладки вы предпочитаете.

Какие стрижки после 60 лет визуально омолаживают?

Часто удачный вид стрижки с мягкими прядями у лица, естественным объемом и подвижной текстурой. Это может быть пикси с челкой в сторону, текстурированный кроп или вариант с объемом на макушке. Важно, чтобы стрижка соответствовала естественной структуре волос и не требовала сложной укладки каждый день.

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