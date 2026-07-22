Шесть важных шагов по уходу за клубникой после плодоношения для будущего урожая

Уход за клубникой после сбора урожая

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Уборка урожая вкусных ягод — это лишь середина сезонного цикла ухода за грядкой. Многие садоводы ошибочно полагают, что после окончания плодоношения заботы о клубнике заканчиваются, однако именно в этот период закладывается основа будущего урожая. То, насколько грамотно садовник поработает с кустарниками сразу после завершения плодоношения, оказывает непосредственное влияние на количество и качество ягод в следующем году. В настоящее время растение находится в уязвимом состоянии после отдачи сил на формирование урожая, поэтому своевременное и правильное восстановление листьев, корневой системы и защита от вредителей становятся залогом обильного плодоношения в следующем сезоне.

Уход за клубникой после плодоношения

Санитарная обрезка листьев

Приблизительно через неделю-две после завершения плодоношения необходимо внимательно осмотреть грядку и принять решение, срезать всю листовую массу полностью или убрать только поврежденные и старые пластины. Дело в том, что первые весенние листочки к этому моменту уже успевают полностью состариться, теряют презентабельный вид и выполнять свою роль, ведь средний срок жизни отдельного письма составляет около двух месяцев.

Если кусты заметно страдают от болезней или вредителей, лучше полностью срезать всю надземную часть, вынеся ее с участка на компостную кучу. Молодые, зеленые и здоровые листики при отсутствии сильных повреждений целесообразно оставить.

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Обрезка усов для сохранения сил растения

Отдельное внимание после завершения плодоношения следует уделить удалению усов, поскольку растение тратит на их наращивание огромное количество питательных веществ и влаги. В этот критический период энергия куста должна идти исключительно на восстановление зелени, нарастание новых корешков второй волны и закладывание цветочных почек будущего урожая.

Удалять усы нужно сразу во время летней уборки грядки, сочетая эту процедуру с санитарной чисткой листьев. Если кусты сортовые и вы планируете размножение, для розетки можно оставить только несколько сильнейших первых отростков у самых здоровых кусочков маточных, а все остальные побеги обязательно срезают. Делать это нужно правильно, усы нельзя обрывать или оттягивать руками, так как легко повредить основной куст вместе с корневой системой. Для работы используют только острый секатор или ножницы, оставляя небольшую кисточку длиной около 1-2 сантиметров у основания побега.

Тщательное удаление сорняков

Одновременно с работой над листьями следует полностью очистить междурядья и пространство вокруг кустов сорняков. Если убрать старую листву, но оставить сорняковую растительность, на ней останутся зимовать личинки, яйца вредителей и патогенные бактерии, которые впоследствии быстро перейдут на молодые отрастающие листья клубники. Кроме того, полная пропалка избавляет культурные растения от конкуренции за влагу, свет и питательность почвы.

Лечебно-профилактическая обработка от вредителей и болезней

Даже после уборки листьев и сорных растений часть вредителей и возбудителей болезней может оставаться на поверхности почвы или остатках растений. Поэтому обязательно производят комплексное опрыскивание баковой смесью.

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Для защиты от болезней используют комплексные фунгициды (вроде препаратов «Хорус» или «Скор»), а против вредителей добавляют надежные инсектициды (например, «Актару» или другие проверенные средства). Чтобы раствор лучше удерживался на растениях и действовал более эффективно, к баковой смеси обязательно добавляют прилипач.

Восстановительная подкормка для корней и закладки почек

После плодоношения у клубники начинается вторая мощная волна нарастания корневой системы (первая была весной). Именно на этих новых корешках закладываются цветочные почки в будущем году — сколько их образуется сейчас, столько ягод удастся собрать в следующем сезоне.

Для стимуляции этого процесса необходима сбалансированная подкормка с равным количеством азота, фосфора и калия (например, с формулой 20:20:20 или подобными комплексами). Азот помогает восстановить зеленую массу, а фосфор стимулирует рост корней и закладки урожайных почек. Для ускорения корнеобразования в раствор полезно добавить от 2 до 5 г янтарной кислоты на 10 литров воды. При наличии возможности лучше выбирать органо-минеральные удобрения (например, препараты на основе гумата калия), поскольку клубника очень чутко реагирует именно на органическую составляющую в питании.

Регулярные поливы в засушливый период

Июль, август, сентябрь и октябрь часто оказываются наиболее засушливыми месяцами года. В засушливом грунте корневая система кустов развивается очень вяло, что критически сказывается на будущем урожае.

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Ориентироваться исключительно на состояние листьев не стоит, если плотные листья клубники начнут опускаться от нехватки воды, это уже означает катастрофический пересух. Необходимо регулярно проверять влажность почвы рукой и обеспечивать растениям достаточное количество влаги, иначе закладка цветочных почек не состоится в необходимом объеме.

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