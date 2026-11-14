Шесть вещей, которые категорически нельзя хранить в бардачке автомобиля

Что нельзя хранить в бардачке / © pexels.com

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Кажется, ничего плохого в этом нет. Но некоторые предметы лучше все же убирать с собой после поездки.

Дело в том, что летом салон автомобиля быстро нагревается, а зимой температура внутри может опускаться ниже нуля. К тому же бардачок не защищает ценные вещи от воровства, даже если он закрыт. В Slashgear рассказали, какие шесть вещей не стоит там оставлять.

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Документы и банковские карты

Сохранять документы на автомобиль в бардачке привыкли многие водители. Там же часто оказываются банковские карточки, копии паспортов и другие личные бумаги. Удобно, ведь все необходимо всегда под рукой. Однако есть один существенный минус: если автомобиль обворуют, воры могут получить доступ к вашим персональным данным.

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Причем закрытый бардачок вряд ли станет серьезным препятствием. Злоумышленники обычно проверяют именно такие места, когда ищут ценные вещи в салоне.

Поэтому банковские карты, паспорта и документы с конфиденциальной информацией лучше носить с собой. В машине следует оставлять только те документы, которые действительно нужны во время поездок.

Дезодоранты и другие аэрозоли

Баллончик дезодоранта, лак для волос или освежитель воздуха — вещи, которые легко забыть в машине. Особенно если привыкли возить их с собой каждый день. Однако в жаркую погоду подобная привычка может создать проблемы.

Внутри аэрозольного баллончика вещество находится под давлением. Когда температура увеличивается, давление также увеличивается. Если баллончик сильно нагреется, он может разгерметизироваться или даже взорваться.

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Последствия зависят от конкретного средства, но поврежденный баллончик способен испортить обивку, пластиковые детали салона и рядом лежащие вещи. А если аэрозоль содержит легковоспламеняющиеся компоненты, риск становится еще более серьезным.

Так что дезодоранты, лаки для волос и другие средства в баллончиках лучше убирать из салона. Особенно летом, когда припаркованная на солнце машина за короткое время превращается в духовку.

Лекарство

Обезболивающее, таблетки от аллергии или препараты от простуды — многие оставляют небольшую аптечку в автомобиле. Это действительно удобно, пока не возникает проблема с температурой.

Большинство лекарств нужно хранить при определенных условиях. В салоне автомобиля их обеспечить сложно: летом температура резко растет, а зимой машина может сильно охлаждаться. Поэтому препараты иногда теряют эффективность, даже если упаковка остается целой.

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Особенно чувствительны к таким условиям инсулин, некоторые антибиотики, ингаляторы и препараты для экстренной помощи. Для них нарушение температурного режима может иметь серьезные последствия.

Если вам нужно взять лекарство в путь, проверьте условия их хранения в инструкции. Некоторые препараты можно перевозить при комнатной температуре, другим нужен термоконтейнер. Оставлять же аптечку в бардачке на несколько дней точно не стоит.

Телефоны, павербанки и батарейки

Запасной павербанк, старый телефон или несколько батареек на всякий случай — знакомая картина для многих автомобилистов. Но электроника плохо переносит продолжительное пребывание в машине, особенно в жару.

Наибольшее внимание следует уделить устройствам с литий-ионными аккумуляторами. Высокая температура ускоряет их износ, может привести к вздутию батареи и повышает риск перегрева. В редких случаях поврежденный аккумулятор может загореться.

Не лучшие условия для батареек и зимой. Если они повреждены или долго хранятся в ненадлежащих условиях, возможна протечка. Электролит способен повредить лежащие рядом вещи, в том числе документы и обивку.

Поэтому смартфоны, павербанки и запасные аккумуляторы лучше уносить с собой. А если в машине постоянно лежит фонарик или другое устройство на батарейках, периодически проверяйте, нет ли признаков повреждения или протекания.

Шоколад, печенье и другие продукты

Кажется, что несколько батончиков или пачка печенья в бардачке никому не помешают. Они могут выручить в пробке или во время дальней поездки. Проблемы начинаются тогда, когда водитель забывает эти запасы на несколько дней.

В жару шоколад тает, сладости могут менять консистенцию, а продукты с начинками скорее портятся. Кроме того, крошки и остатки пищи привлекают насекомых. Муравьи и тараканы вполне могут поселиться в салоне, если регулярно находят там что-нибудь съедобное.

Особенно неприятно, когда остатки продуктов попадают в труднодоступные щели между деталями салона. Найти и убрать их бывает непросто.

Если берете перекус в дорогу, лучше положить его в герметичный контейнер или сумку. А после поездки проверьте, не осталось ли в машине еды.

Пластиковые бутылки с водой

Бутылка воды в автомобиле кажется вполне логичной вещью. В жару она всегда под рукой, да и во время долгих поездок запас питьевой воды точно не помешает. Однако оставлять пластиковую бутылку в нагретом салоне надолго не стоит.

Под действием высокой температуры могут изменяться свойства пластика, а вода приобретать посторонний привкус или запах. В то же время сам факт нагревания не означает, что вода обязательно становится опасной для здоровья. Большую обеспокоенность вызывают длительное хранение в неподходящих условиях и повторное использование одноразовой тары.

Есть еще один момент: если вы уже пили из бутылки, на ее горлышке могут остаться бактерии. В теплой среде они размножаются быстрее, особенно если бутылка открыта и стоит в машине.

Для регулярного использования в автомобиле лучше приобрести многоразовую бутылку из нержавеющей стали или стекла. А обычную воду в пластике не оставляйте в салоне на длительное время, особенно под прямыми солнечными лучами.

Что можно хранить в бардачке автомобиля

На самом деле бардачок не должен быть переполнен. Лучше оставить там несколько действительно нужных вещей, которые не боятся перепадов температур и не представляют опасности.

К примеру, в нем можно держать:

инструкцию по эксплуатации автомобиля;

блокнот и ручку;

бумажные салфетки;

очки для вождения;

небольшие средства по уходу за салоном, если условия их хранения это позволяют;

необходимые для поездки автомобильные документы.

Время от времени следует просматривать содержимое бардачка и убирать оттуда все излишнее. Особенно перед продолжительной стоянкой на солнце. Убрать с собой павербанк, лекарство или аэрозольный баллончик гораздо проще, чем потом разбираться с последствиями их перегрева.

FAQ

Что нельзя оставлять в машине летом?

В жаркую погоду не стоит оставлять в автомобиле лекарства, аэрозольные баллончики, павербанки, смартфоны, батарейки и скоропортящиеся продукты. Нежелательно надолго оставлять пластиковые бутылки с водой под прямыми солнечными лучами. Из-за высокой температуры некоторые вещи могут потерять свои свойства, повредиться или стать опасными.

Что лучше всего хранить в бардачке автомобиля?

В бардачке удобно держать инструкцию к автомобилю, салфетке, ручке, небольшому блокноту, очкам и другим пустякам, которые могут понадобиться в пути. Документы с персональными данными, банковские карты, лекарства, электронику и продукты лучше там не оставлять. Также не стоит складывать в него вещи, для которых требуются особые условия хранения.

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