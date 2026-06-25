Шесть вредителей, которые могут лишить вас урожая помидоров: как вовремя их остановить

Помидоры / © pexels.com

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Выращивание помидоров часто затрудняется вредителями, которые повреждают листья, стебли и плоды. Если вовремя не заметить проблему, насекомые и моллюски могут существенно снизить урожай. Эксперт по пермакультуре и сертифицированный мастер-садовод Мэри Джейн Дюфорд назвала шесть самых распространенных угроз для томатов и объяснила, как с ними бороться.

Об этом сообщило издание martha stewart.

Одними из самых опасных являются колорадские жуки. Они обгрызают листья молодых растений, а при массовом распространении могут почти полностью их уничтожить. Чтобы предотвратить появление вредителя, рекомендуют удалять пасленовые сорняки и высаживать рядом укроп, алисум и тысячелистник, которые привлекают полезных насекомых. Если жуки уже появились, их рекомендуют собирать вручную или использовать инсектицидное мыло.

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Не менее распространённой проблемой является тля, которая высасывает сок из растений. Из-за этого листья скручиваются, желтеют и хуже развиваются. Для профилактики стоит привлекать в сад божьих коровок и златоглазок, а при появлении вредителя промывать растения сильной струей воды или применять инсектицидное мыло или ним-масло.

В сырую погоду серьезный ущерб могут нанести слизни и улитки, которые питаются преимущественно ночью, оставляя характерные отверстия в листьях и плодах. Чтобы снизить риск их появления, растения рекомендуется поливать утром и не скапливать мульчу у стеблей. Самых вредителей лучше всего собирать вручную в вечернее или ночное время.

Еще одна опасность — блошки-жуки. Взрослые особи прогрызают мелкие отверстия в листьях, а личинки повреждают корни. Больше всего от них страдает молодая рассада. Для профилактики рекомендуют соблюдать севооборот, удалять пасленовые сорняки и мульчировать почву. В случае сильного поражения могут понадобиться специальные средства защиты растений.

Кроме того, томаты могут подвергаться нападению белокрылок, которые поселяются на нижней стороне листьев и высасывают из них соки. Специалисты рекомендуют обеспечить хорошую циркуляцию воздуха между растениями и не злоупотреблять азотными удобрениями. Если заражение уже произошло, растения промывают водой и обрабатывают инсектицидным мылом.

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Особую угрозу представляют томатные роговые черви — крупные зеленые гусеницы, способные за короткое время уничтожить значительную часть листьев. В целях профилактики рекомендуется высаживать рядом с помидорами растения, отпугивающие вредителей, а также обрабатывать почву осенью или весной, чтобы уничтожить куколки. В течение лета помидоры следует регулярно осматривать и удалять гусениц вручную сразу после их обнаружения.

Напомним, что правильный полив в жару имеет решающее значение для растений в саду. Ранее эксперты назвали лучшее время для их полива.

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