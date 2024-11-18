Шесть знаков, которые посылает наш ангел-хранитель, чтобы защитить от бед и предупредить об опасности

Совпадение, случайность или, может быть, знак с небес? Почему нужно обращать внимание даже на мелочи, ведь с помощью этих знаков ангел-хранитель хочет предупредить нас об опасности.

Бывало ли у вас такое, что просыпаетесь утром и чувствуете странную тревогу, которую невозможно объяснить. Словно все хорошо, но на душе все равно беспокойно. Обычно позже оказывается, что эта тревога и уберегла от беды. Как говорится, береженого и Бог бережет. Но это совсем не мелочи, а небольшие подсказки от ангела-хранителя, на которые следует обратить внимание.

Например, вы собираетесь куда-то идти, но вдруг ваш кот начинает крутиться вокруг вас, мяукать, путаться под ногами. Человек опаздывает через животное и невольно ему приходится отложить поездку. Вдруг через некоторое время оказывается, что на той дороге, по которой вы должны были ехать, произошла авария, где пострадало много людей. Это совсем не случайность, что вы не успели вовремя уехать.

Перед важными событиями многие видят одинаковые цифры на часах или в других местах. К примеру, на билетах в маршрутке. Старики говорят, что это совсем не случайность. Такие знаки появляются именно тогда, когда ангел-хранитель хочет нас предупредить об опасности. Мол, в эти дни лучше быть особенно аккуратным.

Бывают и вещие сны. Причем у них мы не всегда видим что-то страшное, а скорее обычная обыденность. Но во сне мы видим очень яркие детали, которые позже можем узнать в реальной жизни. Если во сне вы увидели уже умерших родственников, они могли прийти, чтобы предупредить об опасности. Не следует игнорировать такой знак от высших сил.

Люди, пережившие страшные потрясения, часто вспоминают, что накануне испытывали странные предчувствия. К примеру, у кого-то внезапно разболелась голова и они не сели в самолет, а другой опоздал на поезд, потому что почувствовал тревожность. И именно эти ощущения спасли им жизнь. Поэтому всегда доверяйте им, даже если они кажутся странными.

Конечно, не стоит каждый раз после плохого сна впадать в панику, но и не пренебрегайте такими знаками.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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