Шесть знаков зодиака, которые постоянно влюбляются не в тех: почему им так не везет в любви

Каким знакам зодиака не везет в любви / © www.freepik.com/free-photo

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Рассказываем, какие знаки зодиака постоянно попадают в ловушку неудачных отношений.

Дева

Когда этот знак влюбляется, он полностью погружается в отношения, забывая о собственных нуждах. Желание Девы сделать все для счастья своего партнера часто приводит к тому, что ею пользуются. Астрологи рекомендуют этому знаку не жертвовать собой, научиться видеть первые тревожные сигналы и не путать любовь с зависимостью от чужого одобрения.

Близнецы

Близнецы — откровенные, яркие и чрезвычайно эмоциональные личности. Однако именно эти качества часто делают их мишенью для искателей легкости и развлечений. Их искренность и вера в людей заставляют оправдывать даже тех партнеров, которые причиняют им невероятную боль. Близнецам следует больше доверять своей интуиции и не бояться ставить личные границы.

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Рак

Этот знак зодиака верит в судьбу и каждый раз надеется, что на этот раз чувство действительно истинное. Но его искренность и открытость часто оборачиваются болью, когда партнер не отвечает взаимностью. Им важно не бросаться в водоворот чувств с головой и научиться доверять поступкам, а не словам.

Водолей

Водолеи часто живут в своих мечтах и представлениях об идеальной любви. Однако в реальной жизни они сталкиваются с людьми, которые не способны дать им ту глубину чувств, которой они заслуживают. Водолеям нужно научиться распознавать истинные намерения других людей.

Рыбы

Рыбы — настоящие романтики и незаурядные мечтатели. Они влюбляются быстро и искренне, но часто их избранники делают им больно. Доброта и готовность прощать делает Рыб уязвимыми к манипуляциям. Чтобы избежать токсических отношений, этому знаку следует обращать внимание на действия, а не обещания.

Весы

Весы стремятся к отношениям, где будут царить гармония и искренние чувства. Они готовы долго держаться за взаимоотношения, даже если те давно потеряли всякий смысл и не доставляют удовольствия. Поэтому Весам необходимо научиться отпускать то, что больше не служит им, это позволит построить новые счастливые отношения.

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