Шок для владельцев котлов: инженер объяснил, почему системы отопления массово выходят из строя и что делать

Почему котлы выходят из строя / © Pixabay

Во время длительных отключений электроэнергии котлы в украинских домах массово выходят из строя — и дело не в морозах. Как пояснил инженер теплоснабжающей компании Олег, ключевая проблема заключается в отсутствии циркуляции теплоносителя.

«Когда электричества нет, насосы останавливаются и вода перестает циркулировать. Без движения теплоносителя котлы просто замерзают — это и есть основная причина поломок», — отметил специалист.

По его словам, большинство систем отопления не рассчитаны на длительные блекауты. Чтобы избежать проблем, следует установить резервный источник питания — ИБП или генератор.

Инженер также отметил правильное расположение котла: он должен стоять в специальном помещении, а не на балконах или в неотапливаемых комнатах.

В случае отсутствия электричества Олег советует либо обеспечить минимальную циркуляцию воды, либо полностью слить его из системы. «Даже небольшое количество замерзшей воды может повредить теплообменник, потому что его стенки очень тонкие. Поэтому лучше сливать воду полностью, желательно выдувая остатки компрессором», — объяснил он.

Инженеры утверждают, что такие случаи стали массовыми и связаны не с качеством котлов, а с условиями их эксплуатации во время длительных отключений электроэнергии.