Шокирующая правда о тонкой пленке на чае: что на самом деле мы пьем годами

Безопасно пить чай с пленкой / © pexels.com

Многие сразу думают, что это следы пестицидов, но эксперты уверяют: современные средства защиты растений почти не оставляют следов в чае. На самом деле такая пленка чаще всего появляется из-за реакции полифенолов чая с кальциевыми солями в воде и кислородом из воздуха.

Основные причины появления пленки:

Качество воды: высокое содержание кальция и магния способствует образованию тонкого налета. Количество кислорода: чем больше кислорода в воде, тем резвее формируется пленка.

Как заваривать чай без маслянистой пленки:

Используйте мягкую воду — фильтрованную или бутилированную.

Добавьте капельку лимона или апельсина — это замедляет образование пленки.

Важно: такая пленка абсолютно безопасна и не вредит здоровью, хотя чуть-чуть может влиять на вкус напитка. Если же хотите, чтобы чай выглядел привлекательнее и смаковал еще лучше, соблюдайте простые правила качества воды и правильной температуры заваривания.