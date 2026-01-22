Шоколад с белым налетом — безопасно ли его есть

Жировой налет появляется, когда какао-масло «мигрирует» на поверхность шоколада из-за нагревания / © Pixabay

Шоколад – один из самых популярных десертов в мире. Но он может огорчить своим внешним видом – белым налетом.

Почему появляется белый налет на шоколаде и можно ли есть такую вкусность — пишет Popular Science.

Есть два основных вида шоколадного налета: сахарный налет и жировой налет.

Сахарный налет

Когда мы достаем шоколадную плитку из холодильника и оставляем ее без упаковки на столе, вода из окружающего теплого воздуха может конденсироваться на поверхности холодного шоколада. Эта влага растворяет часть сахара на поверхности шоколада: когда вода улетучивается, сахар остается в виде мельчайших кристаллов, образуя белое порошкообразное покрытие.

Это и называется сахарным налетом. Однако шоколад все еще пригоден для употребления, просто выглядит не слишком хорошо.

Жировой налет

Шоколад может побелеть, даже если не хранится в холодильнике. Например, если оставить шоколадную плитку на солнце, а затем охладить, это может привести к образованию белого налета. Этот налет называется жировым и образуется, когда какао-масло внутри шоколада медленно изменяет свою форму.

Если белый налет виден только на поверхности, шоколад можно употреблять без ущерба для здоровья.

