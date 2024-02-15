Шторы не будут мяться во время стирки: маленькая хитрость, о которой мало кто знает

Наверное, никто не любит стирать шторы, потому что это долго и хлопотно. Их нужно снять, постирать, затем выгладить и повесить назад. И самая неприятная вещь в этом деле для каждой хозяйки – это глажка. Впрочем, есть маленький лайфхак, что облегчит жизнь и сэкономит кучу сил и времени на более приятные дела. Рассказываем, что нужно сделать, чтобы шторы не помялись во время стирки и их не пришлось гладить, ссылаясь на ТОР.

Как стирать шторы, чтобы они не смялись

Шторы нужно стирать регулярно, потому что на них оседает много пыли. Профессиональные клинеры рекомендуют делать это раз в 2-3 месяца. Тогда в доме будет гораздо меньше пыли и не придется каждый день ее вытирать.

Самый легкий способ стирки – это, конечно, стиральная машинка. Но прежде чем бросать шторы в барабан, убедитесь, правильно ли выставлен режим. Надо выбрать программу «Ручная или деликатная стирка». Температура должна быть не больше 30 градусов, тогда ткань не помнется и не потеряет свой первозданный вид.

И наконец – секретный ингредиент. Добавьте вместо обычного бельевого кондиционера один колпачок кондиционера для волос. Если вам жаль своего, приобретите недорогое средство – эффект будет тот же. Кондиционер не даст ткани смяться – и вам после стирки просто останется повесить шторы на место.

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