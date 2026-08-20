Штраф до 3750 евро: в каких популярных местах Европы запрещено купаться (фото)

Венеция / © Pixabay

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Каждое лето кто-то из туристов решает, что старинный фонтан, оживленный канал или охраняемая ЮНЕСКО гавань — идеальное место, чтобы освежиться в жару. Видео таких проделок быстро появляются в соцсетях, а за ними нередко приходят и немалые штрафы.

Об этом сообщает fodors.

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Самые известные водоемы Европы, ежедневно попадающие в кадры миллионов туристов, в большинстве своем закрыты для плавания. Причины разные: интенсивное движение лодок, загрязнение воды, бактерии, охрана исторических памятников или просто усталость местных властей от туристов, превращающих городские фонтаны в общественные бассейны.

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Вот десять популярных мест в Европе, где желание освежиться может обойтись гораздо дороже купальника.

Фонтан Треви / © ru.reuters

1. Фонтан Треви

Где: Рим, Италия

Это один из самых известных фонтанов мира, и каждое лето находятся туристы, которым недостаточно просто бросить в воду монетку.

Только за последний год в фонтан прыгнул полностью одетый турист из Новой Зеландии, а еще одна женщина решила освежиться из-за 30-градусной жары. Обоим пришлось заплатить штраф в размере 500 евро.

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Полиция постоянно патрулирует территорию у фонтана Треви. Наказание могут угрожать даже за то, чтобы зайти в воду, сесть на край бассейна или касаться скульптур. Штрафы начинаются от 450 евро, а для нарушителей-рецидивистов возможно пожизненное отстранение от посещения достопримечательности.

С февраля 2026 г. туристы также платят небольшой взнос, чтобы попасть непосредственно к краю воды. Это часть мер Рима по защите памятника от чрезмерного наплыва людей.

2. Гранд-канал

Где: Венеция, Италия

Венецианский канал может показаться идеальным местом для купания в жаркий день. Однако следует помнить, что по ним постоянно курсируют вапоретто, гондолы и водные такси.

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Купаться в каналах Венеции официально запрещено. Например, британца и его девушку оштрафовали на 450 евро каждого и фактически выдворили из города вскоре по прибытии. Их заметили в воде у моста Академии гондольеры, сообщившие о нарушениях.

Ежегодно Венеция выдает более тысячи распоряжений о выдворении туристов из-за ненадлежащего поведения. Среди распространенных нарушений — купание в каналах, прыжки с моста Риальто и даже катание на электрических досках по водам Гранд-канала.

Впрочем, дело не только в штрафах: вода в каналах не предназначена для купания. Потому любоваться Венецией безопаснее с борта вапоретто.

Порт Амстердама

3. Каналы Амстердама

Где: Нидерланды

Каналы Амстердама — одна из главных визиток города, но далеко не самое лучшее место для плавания.

Формально они относятся к судоходным путям. Здесь постоянно двигаются туристические лодки, водные такси и частные суда, водители которых могут просто не заметить человека в воде.

За купание в каналах полиция может выписать штраф от 140 до 170 евро, особенно вблизи мостов, шлюзов и загруженных маршрутов.

Есть и более серьезная причина не лезть в воду. Ежегодно в каналах Амстердама тонет около 18 человек, а после сильных дождей канализационная система может переполняться.

В будущем город хочет сделать часть каналов пригодными для купания. Пока же туристам советуют выбирать озеро Слотерплас или официальные городские пляжи.

4. Фонтан на площади Санто-Спирито

Где: Флоренция, Италия

Флорентийские фонтаны также неоднократно становились героями новостей из-за поведения туристов.

Однажды турист разделся и решил искупаться в 15-м столетнем фонтане на площади Санто-Спирито. По словам издания, мужчина смеялся с друзьями и даже призвал прохожих присоединиться.

В Италии повреждение или ненадлежащее использование объектов культурного наследия может обернуться не только штрафом, но и уголовной ответственностью.

Похожая история произошла и с фонтаном Нептуна XVI столетия на площади Синьории. Один турист залез на памятку ради селфи и отломал кусок мрамора, нанеся ущерб примерно на 5 тысяч евро. Другой мужчина перелез через изгородь, чтобы коснуться статуи, и рисковал получить штраф в десятки тысяч евро.

5. Фонтаны на Трафальгарской площади

Где: Лондон, Великобритания

Лондонские футбольные болельщики уже многие десятилетия прыгают в фонтаны на Трафальгарской площади, празднуя великие победы.

Однако городские власти Вестминстера не одобряют такие развлечения. Купание здесь не является столь серьезным нарушением, как скачок в венецианский канал, но посетителей прямо просят не заходить в воду, а за нарушение местных правил возможен штраф.

Вода в фонтанах не фильтруется, а сами они являются домом не только для туристов, но и для многочисленных голубей.

Сена / © Reuters

6. Фонтаны Трокадеро и Сена вне официальных зон

Где: Париж, Франция

Во время сильной жары бассейны у террас Трокадеро с видом на Эйфелеву башню часто превращаются в неофициальное место для купания.

Однако официально купаться в любом парижском фонтане, пруду, ручье или декоративном водоеме строго запрещено. Правило действует даже во время аномальной жары, а опасное поведение в водоемах может обернуться штрафом в 3750 евро.

Что касается Сены, то в 2025 году реку снова открыли для плавания после столетнего запрета. Там обустроили специальные зоны для купания со спасателями.

В то же время вне указанных и контролируемых участков старые ограничения остаются в силе. Река имеет сильное течение, значительную глубину и интенсивное движение судов.

7. Римские термы

Где: Бат, Великобритания

Горячая минеральная вода в исторических Римских термах может выглядеть так, будто она предназначена для купания. На самом деле посетителям запретили заходить в воду еще в 1978 году.

Причиной послужила смерть молодого посетителя от редкой формы менингита, связанной с амебой в воде.

Раньше во время фестиваля в Бате люди могли купаться в Большой купальне раз в год, но после трагедии традицию прекратили.

Запрет, впрочем, не остановил отдельных любителей острых ощущений. В 2019 году блоггер устроил прямую трансляцию своего купания и стал уже вторым человеком за неделю, пойманного за таким нарушением.

Вода здесь не очищается и может содержать опасные для здоровья организмы и токсичные металлы. Для тех, кто все-таки хочет искупаться в местной термальной воде, рядом работает официальный спа-комплекс Thermae Bath Spa.

8. Гавань Риомаджоре

Где: Чинкве-Терре, Италия

Живописная маленькая гавань Риомаджоре с рыбацкими лодками выглядит как идеальное место для летнего купания. И многие туристы, несмотря на правила, все же заходят здесь в воду.

Однако гавань — это рабочая зона для лодок, а не пляж. Суда постоянно заходят и выходят из порта, что делает плавание небезопасным.

Для купания лучше выбирать разрешенные места в других частях Чинкве-Терре — в частности, возле Манаролы или на пляжах Вернацци и Монтероссо.

Кстати, местный национальный парк строго следит за соблюдением правил. Туристов могут штрафовать даже за неподходящую обувь на горных маршрутах — сумма наказания может достигать 2500 евро.

9. Декоративные фонтаны Пальмы

Где: Майорка, Испания

Столица Майорки Пальма имеет немало декоративных фонтанов, созданных для того, чтобы ими любоваться, а не купаться.

Городские власти прямо запретили мыться или плавать в фонтанах, прудах и других декоративных водоемах. Такое нарушение считается незначительным правонарушением, но штраф может достигать 750 евро.

Чиновники объясняют, что такие водоемы не предназначены для купания: они мелкие, часто не имеют надлежащей системы очистки и легко повреждаются.

Туристам советуют охлаждаться в городских бассейнах или многочисленных пляжах острова.

10. Река Шпрее

Где: Берлин, Германия

Река Шпрее протекает через самый центр Берлина, мимо Музейного острова и телебашни. В жаркий день она может показаться привлекательным местом для купания, но плавать здесь запрещено уже больше века.

Запрет был введен в мае 1925 года из-за сильного промышленного загрязнения воды. Хотя за последнее десятилетие ее качество значительно улучшилось, официально купание так и не разрешили.

Активисты движения Flussbad Berlin уже многие годы проводят зарегистрированные акции в поддержку создания официальных зон для плавания. Во время одной из таких акций 2025 в воду одновременно зашли около 200 человек.

Городские власти района Митте обсуждали возможность запуска экспериментальных зон для легального купания. Однако сейчас столетний запрет остается в силе, а несанкционированный заплыв может иметь неприятные последствия для туриста.

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