257
2 мин

Штраф до 7 тысяч гривен: одна из авиакомпаний запретила популярный тип багажа

Испанская авиакомпания Iberia ввела штрафы за багаж «неправильной формы».

Руслана Сивак
Аэропорт

Аэропорт / © iStock

Испанский авиаперевозчик Iberia с 28 января ввел новые правила регистрации багажа, относящиеся к предметам нестандартной формы. За нарушение новых норм пассажирам грозят дополнительные сборы до 125 фунтов стерлингов (более 7000 грн) или отказ в перевозке вещей.

Об этом сообщает The Sun.

Iberia - какой багаж могут запретить

Под категорию «багажа неправильной формы» подпадают предметы, размеры или материал которых могут препятствовать работе автоматизированных систем сортировки в аэропортах. В этот перечень авиакомпания включила:

  • мягкие сумки и нежесткую упаковку;

  • пластиковые пакеты;

  • сумки круглой или овальной формы;

  • любые громоздкие предметы, не имеющие четкой структуры.

Штрафы за “неправильный” багаж

Контроль соблюдения правил будет осуществляться на специальных стойках регистрации. Размер дополнительного сбора зависит от направления рейса. Самый высокий штраф — 125 фунтов стерлингов — предусмотрен для пассажиров, осуществляющих пересадку на дальнемагистральные рейсы в страны Америки или Азии.

«Может взиматься дополнительная плата за регистрацию багажа неправильной формы. В исключительных случаях багаж может быть отправлен более поздним рейсом или пассажиру может быть отказано в перевозке из соображений безопасности или операционной логистики», — говорится в сообщении авиакомпании.

Новые правила призваны минимизировать сбои в работе аэропортовых конвейеров. Однако эксперты отмечают, что пассажирам теперь следует тщательнее выбирать чемоданы с жестким корпусом, чтобы избежать дополнительных расходов. В случае признания багажа несоответствующими нормами, компания оставляет за собой право задержать груз для отправки следующими рейсами.

Напомним, ирландский лоукостер Ryanair заявил, что готов возобновить полеты в Украину после мирного соглашения, однако только при значительных скидках на аэропортовые сборы.

Ранее сообщалось, в Украине снова заговорили о возможном возобновлении полетов гражданской авиации. Национальная авиакомпания Польши LOT Polish Airlines заявила о готовности возобновить регулярные пассажирские рейсы в Украину.

257
