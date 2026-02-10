Штраф до 7 тысяч гривен: одна из авиакомпаний запретила популярный тип багажа

Аэропорт / © iStock

Испанский авиаперевозчик Iberia с 28 января ввел новые правила регистрации багажа, относящиеся к предметам нестандартной формы. За нарушение новых норм пассажирам грозят дополнительные сборы до 125 фунтов стерлингов (более 7000 грн) или отказ в перевозке вещей.

Об этом сообщает The Sun.

Iberia - какой багаж могут запретить

Под категорию «багажа неправильной формы» подпадают предметы, размеры или материал которых могут препятствовать работе автоматизированных систем сортировки в аэропортах. В этот перечень авиакомпания включила:

мягкие сумки и нежесткую упаковку;

пластиковые пакеты;

сумки круглой или овальной формы;

любые громоздкие предметы, не имеющие четкой структуры.

Штрафы за “неправильный” багаж

Контроль соблюдения правил будет осуществляться на специальных стойках регистрации. Размер дополнительного сбора зависит от направления рейса. Самый высокий штраф — 125 фунтов стерлингов — предусмотрен для пассажиров, осуществляющих пересадку на дальнемагистральные рейсы в страны Америки или Азии.

«Может взиматься дополнительная плата за регистрацию багажа неправильной формы. В исключительных случаях багаж может быть отправлен более поздним рейсом или пассажиру может быть отказано в перевозке из соображений безопасности или операционной логистики», — говорится в сообщении авиакомпании.

Новые правила призваны минимизировать сбои в работе аэропортовых конвейеров. Однако эксперты отмечают, что пассажирам теперь следует тщательнее выбирать чемоданы с жестким корпусом, чтобы избежать дополнительных расходов. В случае признания багажа несоответствующими нормами, компания оставляет за собой право задержать груз для отправки следующими рейсами.

