Как приготовить "Шубу" без майонеза / © Фото из открытых источников

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Новогодние праздники уже на носу, и все чаще возникает вопрос, как приготовить банкет вкусно, но с минимумом вреда для здоровья. Для тех, кто хочет умереннее есть жирное, отличным вариантом станет «Шуба» с йогуртовой заправкой вместо майонезной.

Как приготовить — рассказываем в материале ТСН.ua.

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Умеренность с жирной пищей на застолье имеет простое объяснение. Всего лишь грамм жира дает 9 ккал — более чем вдвое больше, чем грамм белка или углеводов. В этом рецепте «легче» именно заправка, а картошку предлагаем заменить авокадо.

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Что нужно для «Шубы» с йогуртом

Основу салата составляют уже сваренные овощи и яйца. Важно, чтобы они уже остыли перед непосредственным сбором ингредиентов вместе.

Вам понадобятся:

200 г филе слабосоленой сельди;

200 г вареной моркови;

200 г вареной свеклы;

3 вареных яйца;

1 авокадо;

200 г греческого йогурта;

1 ч. л. горчицы;

соль и перец по вкусу.

Йогурт выбирайте натуральный, густой и без сахарных добавок. Именно такое основание дает кремовую заправку, которую удобно распределять между слоями. Горчица придает ей пикантность, а свекла и морковь сохраняют свою сладкую ноту.

Ориентировочный выход — 4–6 закусочных порций, время приготовления из готовых охлажденных продуктов — 20–30 минут.

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Как приготовить «Шубу» без майонеза шаг за шагом

В этом рецепте авокадо образует нижний слой, за ним следуют сельдь, морковь и яйца, а завершает все свекла. Подготовьте составляющие отдельно, чтобы при сборке оставалось только брать их поочередно. Соус распределяйте тонко и равномерно — он должен попасть на каждый слой, в том числе на верхний.

Подготовьте овощи и яйца. Сваренные морковь и свеклу остудите и очистите. Отвешайте по 200 г каждого овоща в готовом виде. Три сваренных вкрутую яйца также охладите и снимите скорлупу. Все эти составляющие должны быть готовы к измельчению, прежде чем вы начнете собирать салат. Смешайте йогуртовую заправку. К 200 г греческого йогурта добавьте 1 ч. л. горчицы, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте, чтобы горчица разошлась в йогурте. Попробуйте заправку и только тогда решайте, добавлять ли еще соли, — в салате будет слабосоленая сельдь. Измельчите составляющие. Морковь и свеклу натрите на большой терке и уложите в отдельные сосуды. Яйца мелко нашинкуйте или натрите. Филе сельди нарежьте небольшими кусочками. Авокадо разрежьте, удалите косточку, отделите мякоть от кожуры и измельчите для нижнего слоя. Начните с авокадо и сельди. Выложите мякоть авокадо на дно сосуда, разровняйте ложкой и тонко смажьте заправкой. Сверху равномерно разложите все 200 г нарезанной сельди. Этот слой также промажьте, оставляя достаточно соуса для остальных продуктов. Добавьте морковь и яйца. Поверх рыбы выложите 200 г натертой моркови. Слегка уплотните ее ложкой и распределите заправку по всей поверхности. Затем выложите измельченные яйца и снова добавьте тонкий слой соуса. Каждая составляющая должна образовывать отдельную ровную прослойку. Завершите свеклой. Выложите сверху 200 г натертой свеклы и аккуратно разровняйте. Смажьте ее оставшейся йогуртовой заправкой. Так верхушка тоже получит свою долю соуса, а салат будет промазан от нижнего слоя до последнего. Дайте салату остыть. Накройте тарелку и поставьте «Шубу» в холодильник как минимум на 2 часа.

Какие еще заправки подходят праздничным салатам

Йогурт с горчицей — один из способов обновить привычную «Шубу». Среди других Замен майонеза в салатах являются смеси с крем-сыром или сметаной. Они дают другую густоту и вкус, поэтому для следующего праздничного стола можно выбрать новый вариант заправки.

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