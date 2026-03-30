Шуршало на весь дом: женщина услышала странные звуки под ногами и не поверила своим глазам (видео)

Курьезный инцидент произошел в английском графстве Эссекс. 33-летняя Эми Фуксия Шоу, занимающаяся реновацией своего нового дома, обнаружила под досками пола неожиданного гостя — дикую лису. Видео с животным быстро стало вирусным в Сети, собрав более 1,4 миллионов просмотров.

Об этом сообщает издание Newsweek.

Неожиданная находка

Владелец дома рассказала, что пока не проживает в здании из-за ремонтных работ. Во время очередного визита она услышала странный шорох. Сначала женщина предположила, что в комнату забежал соседский кот, однако реальность оказалась другой.

«Я открыла заднюю дверь, чтобы штукатурка быстрее высыхала, и вскоре услышала что-то внизу. Я подумала, что соседский кот спустился туда, но не смогла найти его. Я заблокировала дверь доской, чтобы он не зашел назад, а затем обернулась и увидела лицо, которое смотрело на меня из-под пола», — цитирует Newsweek слова владелицы дома.

В Британии лиса поселилась под полом дома, где идет ремонт. / © соцмережі

Оказалось, что под досками застряла лиса. Животное находилось в ловушке около 20 минут и выглядело напуганным.

Спасение «арендатора»

Эми пыталась выманить зверя с помощью собачьего корма. Однако лиса не могла самостоятельно выбраться. В конце концов, женщине пришлось обратиться за советом к строителям.

«Оно царапалось, пытаясь выбраться, и тяжело дышало от опасности. Поэтому я позвонила по телефону строителю, и они рассказали мне о неплотно скрытой напольной доске под их оборудованием. Я отодвинула ее и приподняла пол. Потом лиса вскоре выбралась», — рассказала Шоу.

Чтобы убедиться, что под домом не осталось других лис или лисенков, владелица осмотрела пространство с помощью камеры телефона, но больше никого не нашла.

У Британії лисиця оселилася під підлогою будинку, де триває ремонт. / © соцмережі

Реакция Сети

Видео с «инспектором пола» вызвало оживленное обсуждение в TikTok. Пользователи шутили о «новой системе распределения лис» и предполагали, что животное просто пришло проверить качество ремонтных работ.

Сама же Эми Фуксия Шоу отметила, что этот случай заставил ее задуматься о сосуществовании с природой.

«Хотя я не хочу лису в своем доме, это заставило меня подумать, что наши сады — это также и их дома. Я думаю, людям понравилось видео, потому что у нас слабость к дикой природе», — подытожила она.

Напомним, жительница города Цинциннати, США, пожаловалась на необычную проблему в своей квартире — в квартиру почти каждый день наведывается енот.